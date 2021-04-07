UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Курьер Glovo вырубил прохожего одним ударом и сбежал: видео ЧП в Киеве

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве случилась потасовка между курьером службы доставки Glovo и неизвестным мужчиной. Закончилось все тем, что человек оказался на полу, а "гловер" сбежал.

Видео с места инцидента разместил ресурс Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент случился рядом с рестораном McDonald's на Святошино, где "гловер", вероятно, забирал в это время заказ.

Поскольку видео неполное, то понять причину, почему словесная перепалка перешла в рукоприкладство - сложно.

"Один удар и ты БигМак. Драка курьера Glovo с прохожим произошла сегодня возле McDonald's на Святошин. Причины потасовки пока непонятны, но понятно, что с этими курьерами стоит быть осторожными - вырубают с одного удара", - говорится в сообщении.

После удара в голову мужчина довольно крепкого телосложения остался лежать на земле, а курьер сел на свой мопед и сбежал. Тем временем на помощь пострадавшему поспешили случайные прохожие.

Поскольку видео содержит сцены насилия, посмотреть советуем по ссылке. Осторожно, 18+.

Ранее мы писали, что в Киеве водитель специально сбил курьера на скутере, потому что тот нарушил правила дорожного движения.

Кроме того, в Киеве был инцидент, когда курьер избил мужчину шлемом по голове.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины избиениеGlovoкурьер
Читайте также
В центре Киева граждане России напали на украинцев: избили за распитие алкоголя
Могли избить и вывезти за пределы города: под Тернополем уже неделю ищут отца двоих детей
Прогноз погоды