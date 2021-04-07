Курьер Glovo вырубил прохожего одним ударом и сбежал: видео ЧП в Киеве

Инцидент случился рядом с рестораном McDonald's на Святошино, где "гловер", вероятно, забирал в это время заказ.

Поскольку видео неполное, то понять причину, почему словесная перепалка перешла в рукоприкладство - сложно.

"Один удар и ты БигМак. Драка курьера Glovo с прохожим произошла сегодня возле McDonald's на Святошин. Причины потасовки пока непонятны, но понятно, что с этими курьерами стоит быть осторожными - вырубают с одного удара", - говорится в сообщении.

После удара в голову мужчина довольно крепкого телосложения остался лежать на земле, а курьер сел на свой мопед и сбежал. Тем временем на помощь пострадавшему поспешили случайные прохожие.

Поскольку видео содержит сцены насилия, посмотреть советуем по ссылке. Осторожно, 18+.