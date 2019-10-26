Купюра в 1000 грн: что можно было купить за эти деньги в 2000-х

25 октября в обращение ввели купюры, номиналом 1 000 гривен. К слову, последний раз номинальный ряд банкнот обновляли 15 сентября 2006 года, когда в обращение ушли купюры достоинством 500 грн.

В Нацбанке говорится о том, что за прошедшие 13 лет доходы и зарплаты украинцев выросли настолько существенно, что в кошельках собирается слишком много купюр.

В 2006 году среднемесячная зарплата составляла около 1000 гривен и разменивалась двумя банкнотами самого высокого номинала. Позже доходы украинцев начали расти и сейчас для получения заработной платы необходимо уже не менее 20 банкнот.

Продукты

В 2006 году один батон стоил 1,4 грн вместо 11,5, а литр молока - 3,15 грн вместо 25,3 грн. Килограмм свинины на тот момент можно было купить за 28-30 грн, а говядины - за 18-28 грн. В 2019 году говядина стоит 130-150 грн за кг, а свинина - 105-145 грн. Точно так же дела обстоят и с другими продуктами.

1000 гривен в Украине - что можно было купить 10 лет назад

Бензин

Если в 2006 году стоимость одного литра бензин А-95 была 5 грн, то сейчас его средняя цена составляет 29,04 грн/л. Соотношение стоимости бензина и сжиженного газа почти не изменилось. 13 лет назад литр автогаза стоил 2,3 грн, а сейчас его отпускают в среднем по 11,52 грн/л.

Железнодорожные билеты

Летом 2006 года на несколько десятков процентов выросли цены на железнодорожные билеты. В итоге купейное место в нефирменном поезде Киев-Одесса подорожало до 52,5 грн, Киев-Львов — до 49,55 грн. Соответственно на тысячу можно было 19 раз проехаться в город-порт и 20 раз во Львов. Сейчас самый дешевый купейный билет в Одессу можно взять за 363,95 грн, во Львов за 579,79 грн.

1000 гривен в Украине - что можно было купить 10 лет назад

Отопление и газ

В 2006 году тариф на отопление за 1 кв. м жилья был 1,6 грн. Сейчас тарифы разнятся и в областных центрах колеблются в диапазоне от 14,36 грн до 52,8 грн. В Киеве 35,6 - 38,5 грн за кв. м.

13 лет назад один куб газа стоил 0,407 грн. Сейчас "Нафтогаз" ежемесячно обновляет цены для населения без учета НДС и расходов на транспорт. В октябре 2019 года базовая цена составила 4,272 грн за куб. После накруток в виде НДС и расходов на транспортировку, цены в регионах находятся в диапазоне от 5,6 до 6,3 грн за куб. Расценки "Киевгаза" на октябрь - 5,6984 грн за куб.

1000 гривен в Украине - что можно было купить 10 лет назад

Горячая вода и электоэнергия

В 2006 году в Киеве куб воды стоил 3,72 грн. Сейчас 90,5-97,8 грн в зависимости от того, есть в квартире полотенцесушитель или нет.

На электроэнергию 13 лет назад тариф составлял 24,36 коп/кВт, сейчас 90 коп., если потребляется объем до 100 кВт в месяц, и 1,68 грн, если больше - 100 кВт.

Зарплата

К слову, средняя зарплата 13 лет назад была эквивалентна 206 долл., а сейчас составляет около 420 долл. Здесь увеличение уже не такое существенное - только вдвое.