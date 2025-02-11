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Ілон Маск хоче купити OpenAI за величезні гроші: що відомо

Вівторок 11 лютого 2025 12:15
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Ілон Маск хоче купити OpenAI за величезні гроші: що відомо Маск готовий викласти кругленьку суму за OpenAI (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

У рамках різкого загострення запеклої конкуренції в галузі ШІ в Кремнієвій долині Ілон Маск оголосив про те, що очолює пропозицію на суму 97,4 мільярда доларів щодо купівлі некомерційного підрозділу OpenAI.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget.

Група інвесторів на чолі з компанією xAI, яка належить Маску, надіслала раді директорів OpenAI пропозицію про купівлю. Інвестори хочуть придбати некомерційну організацію, яка контролює комерційний підрозділ OpenAI.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман швидко відхилив пропозицію, з іронією заявивши в соцмережах, що OpenAI може натомість купити Twitter за 9,74 мільярда доларів. Цей обмін репліками підкреслює зростаючу напругу між Маском і Альтманом, які розходяться в поглядах на розвиток компанії з моменту відходу Маска з OpenAI.

До консорціуму Маска входить його компанія у сфері штучного інтелекту xAI, а також кілька великих венчурних фондів. Вони стверджують, що перехід OpenAI до комерційної моделі суперечить її початковим принципам.

У 2023 році Маск подав позов, намагаючись заблокувати цей процес, заявляючи, що некомерційна організація повинна отримати відповідну компенсацію.

Ця пропозиція створює невизначеність у планах OpenAI, особливо на тлі переговорів компанії з інвесторами, такими як SoftBank, щодо нового раунду фінансування, який може оцінити OpenAI в 300 мільярдів доларів.

Пропозиція Маска також ставить питання про фідуціарну відповідальність і можливі антимонопольні ризики, ускладнюючи майбутнє OpenAI.

Як можна здогадатися, Маску не сподобався жарт Альтмана. У відповідь він написав "Шахрай", а пізніше назвав його "Скем Альтман".

Ілон Маск хоче купити OpenAI за величезні гроші: що відомоСтруктура управління OpenAI (фото: OpenAI)

У нас також є матеріал про те, які технологічні проекти Ілона Маска залишилися в тіні його успіхів.

А ще ми писали, що Ілон Маск розповів, як ШІ змінить майбутнє, і назвав ключові дати для людства.

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