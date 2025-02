Ілон Маск хоче купити OpenAI за величезні гроші: що відомо

Група інвесторів на чолі з компанією xAI, яка належить Маску, надіслала раді директорів OpenAI пропозицію про купівлю. Інвестори хочуть придбати некомерційну організацію, яка контролює комерційний підрозділ OpenAI.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман швидко відхилив пропозицію, з іронією заявивши в соцмережах, що OpenAI може натомість купити Twitter за 9,74 мільярда доларів. Цей обмін репліками підкреслює зростаючу напругу між Маском і Альтманом, які розходяться в поглядах на розвиток компанії з моменту відходу Маска з OpenAI.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want