Купити ліки з 1 липня буде складніше. Що треба знати українцям про зміни

Що треба знати українцям про зміни

На початку повномасштабної війни Уряд дозволив виписувати і відпускати "Доступні ліки" за паперовим рецептом, щоб люди мали безперешкодний доступ до життєво необхідних ліків.

Нещодавно Уряд ухвалив постанову, фактично повернувши вимоги довоєнного стану. Винятком залишаються зона активних бойових дій та тимчасово окуповані території, де медики зможуть і надалі виписувати пацієнтам паперові рецепти, а аптеки їх погашати.

На решті території України електронна система охорони здоров’я працює стабільно, тому лікарі зможуть створювати електронні рецепти, а пацієнти їх надавати в аптеках, аби придбати необхідні препарати.

Також на прохання пацієнта лікар може видрукувати інформаційну довідку, що містить інформацію про рецепт. Це дозволить людям, які мають складнощі у користуванні телефоном, і надалі користуватися програмою "Доступні ліки".

Нагадаємо, що за програмою "Доступні ліки" українці можуть отримати безоплатно або з частковою доплатою препарати за напрямками: серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу, хронічні захворювання нижніх дихальних шляхів (в т.ч. бронхіальна астма), інсулінозалежний та нецукровий діабет, хвороба Паркінсона, розлади психіки й поведінки, епілепсія, імуносупресивні препарати для людей у посттрансплаційному періоді.

Загалом з початку року доступні ліки за Е-рецептом отримали 1,5 млн пацієнтів. Найбільше для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу, хвороб нижніх дихальних шляхів та інсуліну.

Якщо за вказаними напрямками ви досі не користуєтесь програмою "Доступні ліки", то за посиланням можете дізнатися алгоритм, як отримати ці препарати.

Як отримати електронний рецепт

Для того, щоб отримати рецепт, необхідно звернутися на прийом до свого лікаря. Під час огляду лікар, за потреби, зареєструє вас в електронній системі охорони здоровʼя та сформує електронне призначення, вказавши активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з приймання ліків. Надалі можна робити запит на електронний рецепт телефоном.

Новий рецепт на той самий лікарський засіб у межах "Доступних ліків" може бути виписаний:

не раніше ніж за 7 днів, якщо в попередньому е-рецепті, за яким виписано цей лікарський засіб, курс лікування було встановлено на термін від 21 дня та більше

за 3 дні, якщо такий строк є меншим за 21 день

Після того, як лікар випише е-рецепт, пацієнт отримає смс повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження, який потрібно буде вказати в аптеці.

Якщо у пацієнта нема мобільного телефону, необхідно прийти на особистий прийом до лікаря. Е-рецепт у такому випадку видадуть у роздрукованому вигляді. А також нададуть інформацію про виписані ліки та спосіб їх застосування.