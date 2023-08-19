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Купити квартиру, щоб здавати: чи справді такий "бізнес" вигідний і прибутковий

Чи можна заробити на здачі квартир в оренду (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Одним із найбільш вигідних методів інвестування завжди було придбання нерухомості для здачі в оренду, адже майже за будь-яких обставин ви матимете клієнтів. Проте не у випадку, коли повномасштабна війна завдала удар ринку нерухомості.

Чи вигідно сьогодні робити такі вкладення - читайте нижче в матеріалі Styler.

Головне, щоб окупилося

Перше, що потрібно розуміти про інвестиції в житло, це його окупність. Очевидно, що вкладатися в те, що не окупиться вам навіть за десятки років, не варто. Середня окупність житла ринку сьогодні 10-12 років. Якщо більше, то потрібно задуматися, а якщо менше - придивитися.

Видання Delo отримало актуальну статистику по вартості купівлі та оренди житла. Відповідно до неї найменш привабливим для інвестицій у нерухомість є Одеса, Харків і Київ. У столиці квартира буде окупатися майже 17 років!

Скільки буде окупатися інвестування в нерухомість у різних містах України (скриншот: delo.ua)

Наразі за цими ж даними можна було б інвестувати у квартири в Запоріжжі та Дніпрі, але директор столичної агенції з нерухомості Андрій Романов переконаний, що це тимчасова аномалія.

За його словами, у прифронтових містах вартість оренди могла зрости через те, що там живуть багато військових і держпрацівників, для яких винаймають помешкання за бюджетні кошти. 

"Сьогодні там більш-менш спокійно, хоча і прилітає, але ніхто не вестиме будь-які інвестиційні проєкти, поки не стабілізується фронт. Якщо там щось і продається, то лише за дуже заниженою вартістю, і ці ризики повністю перекладаються на покупця", - сказав він.

Де краще шукати квартиру для інвестицій

Експерт каже, що найбільш вигідною покупкою буде житло на первинному ринку нерухомості. Це може бути квартира в нещодавно зданому будинку зі свіжим ремонтом.

До того ж більшість забудовників не мають можливості вести одночасно всі проєкти, тому зосереджуються на найбільш вигідних і прибуткових. Тому якщо ви хочете придбати квартиру, щоб заробляти на здачі в оренду, зосередьтеся саме на новобудовах.

Крім того, ви можете також отримати знижку. Оскільки в стані невизначеності покупці не готові ризикувати своїми грошима, забудовник може пропонувати хороші знижки на купівлю.

На що звертати увагу під час купівлі

Андрій Романов дав поради стосовно інвестування у житло на первинному ринку: 

  • перевірте помешкання в Єдиному державному реєстрі судових рішень, чи не є воно об'єктом судового розгляду, не знаходиться під заставою чи арештом
  • квартира в новобудові має будуватися на земельній ділянці, яку компанія-забудовник використовує законно
  • будівля повинна відповідати чинним містобудівним умовам та обмеженням, виданим міською радою; забудовник повинен мати дозвіл на початок будівельних робіт від Держархбудконтрол
  • уникайте верхніх поверхів, адже в умовах можливих блекаутів ліфти не працюватимуть. У зв'язку з цим багато орендарів не розглядають варіанти вище п'ятого поверху.
  • обирайте житло з індивідуальним тепловим пунктом і можливістю регулювати температуру у квартирі, наявністю всіх доступних лічильників та високою загальною енергоефективністю

Раніше ми розповідали, як змінилися ціни на квартири в західних областях України.

Читайте також, що відбудеться з ринком оренди перед осінньо-зимовими блекаутами.

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