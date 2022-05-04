Как купить талоны на топливо и что они дают в условиях дефицита бензина на АЗС

Из-за недостатка автомобильного топлива на украинских заправках начали действовать ограничения. Купить бензин и дизель на многих АЗС можно только по специальным талонам или по картам лояльности.
Styler рассказывает, как и где приобрести талоны на топливо в Украине.
Карточки на топливо позволяют покупать бензин, ДТ или газ на заправках по фиксированной стоимости. Они имеют определенный номинал (10 л, 20 л и т.д.) и срок действия.
Официально купить топливные талоны практически всех украинских АЗС могут только представители бизнеса. Для чего заключается договор между юрлицом и топливной компанией.
Однако в сети есть множество объявлений о продаже карточек на бензин и ДТ "с рук" по цене от 40 грн за литр. Такой механизм часто используют юрлица, которые ранее покупали бензин для собственных нужд.
На заправках ОККО продают бензин и ДТ с ограничениями. Топливные талоны могут приобрести только юридические лица после заключения договора.
Остальные клиенты могут пользоваться картой Fishka через мобильное приложение. При наличии Fishka у водителя лимит на покупку топлива увеличивается. Например, в Киеве действуют такие ограничения:
Посмотреть список всех работающих АЗС в городах Украины и какие ограничения на них действуют можно на карте ОККО и в чат-боте.
Талоны сети KLO возможно приобрести в центральном офисе компании в Киеве (ул. Н.Трублаини, 1б, с 09:00 до 13:00) по текущей стоимости за литр топлива. Карты номиналом от 100 до 150 литров имеют срок действия 14 суток. Доступны талоны на А-95 Ventus и ДТ Ventus.
Как сообщают на сайте компании, обмена талонов нет. Смарт-карты физлицам недоступны.
Топливные карты заправок БРСМ можно оформить представители бизнеса на сайте на компании. Для физлиц на заправках установлены лимиты. Посмотреть наличие бензина на заправках, какие действуют ограничения и текущие условия программы лояльности можно в клиентском приложении BRSM Plus.
Оформить карточку или талоны на топливо WOG можно только в региональных представительствах. Для частных лиц действует виртуальная карта Pride. Зарегистрироваться в системе лояльности можно бесплатно, установив мобильное приложение.
С 29 апреля на АЗС WOG установлен лимит на заправку авто - 10 литров за сутки только для владельцев карты Pride.
Компания Shell предлагает карточки на топливо для бизнеса. Талоны на бензин по фиксированной цене могут приобрести и частные лица, обратившись в Центры продажи Shell и заключив договор.
Эксперты предупреждают, что на фоне нынешнего топливного кризиса в Украине активизировались мошенники.
Предлагаемые на сайтах объявлений карточки на топливо в большинстве случаев оказываются недействительными. Проверить талоны можно только на заправках или в офисе оператора-эмитента.
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