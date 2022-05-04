Как купить талоны на топливо и что они дают в условиях дефицита бензина на АЗС

Что нужно знать о топливных талонах

Карточки на топливо позволяют покупать бензин, ДТ или газ на заправках по фиксированной стоимости. Они имеют определенный номинал (10 л, 20 л и т.д.) и срок действия.

Официально купить топливные талоны практически всех украинских АЗС могут только представители бизнеса. Для чего заключается договор между юрлицом и топливной компанией.

Однако в сети есть множество объявлений о продаже карточек на бензин и ДТ "с рук" по цене от 40 грн за литр. Такой механизм часто используют юрлица, которые ранее покупали бензин для собственных нужд.

АЗС ОККО

На заправках ОККО продают бензин и ДТ с ограничениями. Топливные талоны могут приобрести только юридические лица после заключения договора.

Остальные клиенты могут пользоваться картой Fishka через мобильное приложение. При наличии Fishka у водителя лимит на покупку топлива увеличивается. Например, в Киеве действуют такие ограничения:

с приложением Fishka - от 10л до 30л, без приложения Fishka – 5л (для крупногабаритного транспорта с приложением Fishka – 40л);

PULLS Diesel: по топливным картам и талонам до 200 л;

PULLS 95: по топливным картам и талонам до 10 л;

ДТ: по топливным картам и талонам до 200 л.

Посмотреть список всех работающих АЗС в городах Украины и какие ограничения на них действуют можно на карте ОККО и в чат-боте.

KLO

Талоны сети KLO возможно приобрести в центральном офисе компании в Киеве (ул. Н.Трублаини, 1б, с 09:00 до 13:00) по текущей стоимости за литр топлива. Карты номиналом от 100 до 150 литров имеют срок действия 14 суток. Доступны талоны на А-95 Ventus и ДТ Ventus.

Как сообщают на сайте компании, обмена талонов нет. Смарт-карты физлицам недоступны.

БРСМ Нафта

Топливные карты заправок БРСМ можно оформить представители бизнеса на сайте на компании. Для физлиц на заправках установлены лимиты. Посмотреть наличие бензина на заправках, какие действуют ограничения и текущие условия программы лояльности можно в клиентском приложении BRSM Plus.

WOG

Оформить карточку или талоны на топливо WOG можно только в региональных представительствах. Для частных лиц действует виртуальная карта Pride. Зарегистрироваться в системе лояльности можно бесплатно, установив мобильное приложение.

С 29 апреля на АЗС WOG установлен лимит на заправку авто - 10 литров за сутки только для владельцев карты Pride.

Shell

Компания Shell предлагает карточки на топливо для бизнеса. Талоны на бензин по фиксированной цене могут приобрести и частные лица, обратившись в Центры продажи Shell и заключив договор.

Остерегайтесь мошенников

Эксперты предупреждают, что на фоне нынешнего топливного кризиса в Украине активизировались мошенники.

Предлагаемые на сайтах объявлений карточки на топливо в большинстве случаев оказываются недействительными. Проверить талоны можно только на заправках или в офисе оператора-эмитента.