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Где купить бензин в Киеве: карта заправок, которые работают прямо сейчас

Автор: Дмитрий Войналович

Купить бензин в Киеве, как и во многих других городах, во время войны России против Украины не очень и просто. Но все же многие заправки столицы работают, хоть и с некоторыми ограничениями.

О том, где и на каких АЗС можно заправиться прямо сейчас, читайте в нашем материале ниже.

Какие заправки работают в Киеве

Для киевлян в приложении "Киев Цифровой" доступна онлайн-карта, на которой отмечены все АЗС столицы, где можно заправить свое авто.

Судя по карте, сейчас работают заправки в основном на выездах из столицы и в окрестностях города. В частности, в районе Теремков, на Борщаговке. На левом берегу столицы тоже с работающими АЗС проблем нет. Особенно - на Днепровской набережной (в районе ТРЦ River Mall).

Отметим, что работают OKKO, КЛО, SOCAR и WOG.

При этом, на некоторых из них есть ограничения по топливу в одни руки.

На некоторых заправках ОККО:

  • A-92 и A-95 - не более 30 л в одно авто;
  • Pulls95- не более 50 л;
  • дизельное топливо, АвтоГаз - без ограничения (для крупногабаритного транспорта - не более 100 л (наличные или безналичные))
  • расчет по всем формам оплаты, кроме наличных денег.

На большинстве заправках КЛО:

  • ограничения по литражу нет. Стоит обращать внимание на стелу - если стоит цена, то это значит, что топливо есть в наличии и можно заправиться.
  • расчет по всем формам оплаты (по талонам и смарт-картам реализуют горючее на всех АЗС).

Карта работающих АЗС в Киеве:

Какие цены на топливо в Киеве

Большие сети АЗС во время войны стараются удерживать предельные цены на бензин и ДТ.

Согласно последним расчетным ценам, обнародованным Минэкономики, расчетные цены на топливо таковы:

  • 1 литр бензина - 38,34 грн
  • 1 литр дизельного топлива - 35,92 грн.

С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:

  • 1 литр бензина - 38,34 грн
  • 1 литр дизельного топлива - 35,92 грн.

Добавим, что максимальная торговая надбавка не распространяется на "премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

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