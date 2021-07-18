Как купить автомобиль б/у и не потерять при этом деньги: полезные советы от экспертов

Возраст авто и пробег

Самый оптимальный возраст для подержанной машины – 3-4 года, пробег – от 30 до 40 тысяч километров. Машина в таком состоянии стоит в два раза дешевле новой, но особенных капиталовложений не требует. Более старый автомобиль и с большим пробегом может быть более изношен, а это потянет замену деталей.

Состояние авто

Узнайте историю автомобиля – как его эксплуатировали, как проходили техническое обслуживание. Иногда пятилетняя машина может быть, как новая по состоянию, а машина, которой всего два года, эксплуатировалась ежедневно и нещадно.

Спрашивайте обо всем – замена масла, когда и как меняли шины на зимние и летние, где была куплена, сколько было владельцев до вас, были ли аварии. Выясните нюансы по документам – нет ли там проблем с правом собственности.

Изучите рынок

Перед покупкой сравните цены, узнайте характеристики выбранных моделей, поинтересуйтесь, сколько стоят запчасти, какие отзывы у водителей и что говорят о выбранных моделях специалисты на СТО. Также стоит четко понимать, для чего вам нужна машина, куда и с кем вы будете на ней ездить.

Запаситесь бюджетом

На подержанный автомобиль выделите бюджет немного больше, так как одна и та же модель может стоить у разных продавцов по-разному. Обязательно отложите сумму на то, чтобы переоформить машину, все документы на нее, провести техобслуживание и заменить при необходимости некоторые детали.

Тест-драйв

Перед оформлением покупки проведите обязательно тест-драйв. Некоторые проблемы не видны невооруженным взглядом и их могут не найти даже на СТО. А вот маневренность, как машина идет по разным дорогам, как она паркуется – все это можно проверить только при тестовой поездке.

Осмотр на СТО

Этот пункт выполняйте обязательно. Без осмотра авто специалистами, которые должны быть сторонними и не иметь контакта с продавцом, покупать машину нельзя.

Будьте готовы остаться без покупки

Не торопитесь покупать машину, которая вам понравилась, но по каким-то параметрам не подходит. Или вы нашли неплохой вариант, но она дороже. Сдержите эмоции и не торопитесь.