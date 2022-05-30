Как купить авто в Европе без растаможки: пошаговая инструкция

1. Найти автомобиль

Нужно подготовить не один вариант, а несколько и фильтровать предложения на месте. Постарайтесь создать максимально конкретный список машин-кандидатов, чтобы минимизировать переезды и время пребывания за границей.

Ищите на сайтах объявлений и европейских аукцион-площадках. Продавцом может быть физическое лицо или компания - юридическое лицо. Отдавайте предпочтение машинам более развитых стран "старой" Европы, где машины часто продают непосредственно первые владельцы или после лизинга.

2. Отправляйтесь за покупкой

Въехать в Европу с биометрическим паспортом сейчас не проблема, но учтите, что есть нюансы военного положения. Поэтому за машиной может поехать женщина-водитель или мужчина, у которого есть право покидать страну. Желательно, чтобы человек знал хоть немного язык той страны, в которую едет и умел торговаться.

3. Осмотр автомобиля

Заранее составьте маршрут движения территорией Евросоюза, так как автомобили могут находиться в разных местах. При оценке каждого экземпляра уделяйте следам после ДТП на кузове и состоянию двигателя, так как большой пробег на молодом авто - не редкость.

Если ходовая часть авто имеет серьезные опции - полный привод, регулированный клиренс, активную подвеску - они тоже должны быть в центре внимания, так как их ремонт очень дорогостоящий. После предварительного отбора нужно продиагностировать на СТО.

4. Документы

Вам заранее будет нужна доверенность на имя того, кто будет владельцем машины - на него, а не на перегонщика будут оформлять договор купли-продажи и счет. Также вместе с машиной нужно получить ее техпаспорт (бриф), справку о снятии с учета и о техосмотре, транзитные номера на определенное время, сертификат качества со спецификацией и экспортную декларацию (зависит от страны).

5. Деньги

Если вы покупаете машину за наличные, везите в Европу только евро - с обменом долларов и гривен будут проблемы.

6. Пересечение границы

Очереди будут и довольно длинные. Вам нужно становиться в "красный коридор". На период действия Закона (№2142-IX) часть таможенных операций отпадает, но некоторые формальности сохраняются.

Нужно заранее заказать украинскому брокеру предварительную декларацию, она будет внесена в базу таможни до вашего прибытия на границу, и вам останется только лишь назвать на пункте пропуска ее номер.

7. Оформление автомобиля в Украине

При наличии "закрытой" таможенной декларации, "удостоверения таможни" и документ о сертификации транспортного средства на соответствие украинским стандартам - вы можете сразу ехать в сервисный центр МВД. Тут с вас возьмут пенсионный сбор в размере от 3 до 5% стоимости машины, еще придется заплатить за номера и техпаспорт.