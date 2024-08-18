"Купили квартиру задовго до війни": Фреймут несподівано зізналася, що стала жертвою шахрая (відео)

Фреймут з чоловіком стали жертвами шахрая

Так, зірка "Ревізора" розповіла, що ще до початку повномасштабної війни їхня родина вклалася в будівництво. Йдеться про елітний житловий комплекс на Подолі. Пара обрала житло саме там, оскільки завжди хотіла жити в тому районі.

Проте з часом будівництво житлового комплексу затягнулося, а потім і взагалі зупинилося.

"Це історія про шахрая. Я вагалася, чи розповідати. Наважилася: когось моя розповідь зможе вберегти. Ми з чоловіком завжди хотіли жити на Подолі. Купили квартиру до війни. Час минав, квартиру купили задовго до війни, але забудовник зупинив будівництво і не повідомив, коли будинок здадуть в експлуатацію. Щасливі мешканці "елітного дому" перетворилися на обібраних лопухів", - розповіла Фреймут.

Оля Фреймут і її чоловік Володимир Локотко (Фото: instagram.com/freimutolia)

Зірка телебачення також зазначила, що роками судилася з забудовником, і, врешті-решт, їй вдалося виграти справу. Але свої гроші назад вона так і не змогла отримати. Річ у тому, що хоч рахунки забудовника і заблоковані, проте він встиг вивести звідти кошти.

"Суд ми виграли. У мене питання: Saga Development, Андрій Вавриш, засновник, як ви ходите спокійно по Києву? Скажіть, пан Вавриш, а чому ви не у в'язниці? Хто є вашим захистом? Хіба ми не живемо у країні, де зараз особливо цінується справедливість? Просто мені дивно - виграти суд і не отримати ніякої компенсації, тому що пан Вавриш вивів гроші зі всіх рахунків. Рахунки суд заарештував, але вони "нульові", - сказала пані Ольга.

Тим не менше, Фреймут не полишає надій відновити справедливість та повернути кошти. Також вона хоче надати розголосу цій справі, щоб інші не потрапили у таку саму пастку. Оскільки, за її словами, компанія-забудовник продовжує продавати нерухомість.

"Тим часом Saga Development разом із засновником Андрієм Вавришем продовжують продавати квартири. У них декілька об'єктів у столиці", - зазначила ведуча.

Реакція мережі

Тим часом колеги та шанувальники висловлюють зірці слова підтримки та діляться особистим досвідом. Ось деякі їхні коментарі: