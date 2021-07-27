Купание в фонтанах летом очень опасно: врачи предупредили о жутких последствиях

С древним времен фонтаны были местом общего сбора людей – там поили чистой водой лошадей, набирали воду и утоляли жажду. Такие фонтаны ставили на главных площадях городков, а уже позже начали возводить их в личных усадьбах и парках. Фонтаны имеют особое значение – они очищают и увлажняют воздуха, а уже в последнюю очередь служат украшением города.

Почему в фонтанах нельзя купаться

"Категорически нельзя. Вода в фонтанах не очищается и не дезинфицируется, в них купаются и пьют собаки, птицы, бездомные. В воде живет множество возбудителей тяжелых болезней: энтеровирусные инфекции, различные кишечные инфекции, возбудители кожных заболеваний, менингита, гепатита А, брюшного тифа", - рассказала Марина Ерина.

Она рекомендует после воды из фонтана обязательно промыть под проточной водой тело, а лучше всего – с мылом.

Как инфекции и микробы могут попасть в организм человека

В местах скопления людей много птиц – голуби, вороны, воробьи. Они охотятся за остатками пищи и часто летают над фонтанами или приземляются к ним, чтобы попить воды. Однако самое опасное – это помет птиц, в котором могут быть глисты и возбудители инфекционных болезней. Этот помет растворяется в воде и его совершенно не видно.

Если у человека есть на коже микротрещинки, а они есть практически всегда – то через них в организм попадают стафилококки, стрептококки и другие опасные микроорганизмы.

Кроме того, в фонтанах собирается вся пыль и грязь с городских улиц, а также попадают соли и тяжелые металлы.

От грязи дно фонтанов становится скользким и поскользнуться в нем человеку очень легко. А вот удар может быть фатальным, так как фонтаны обычно строят из бетона. Также есть риск уйти под воду и захлебнуться.

Если фонтаны оборудованы подсветкой, то есть риск получить электротравму. А различные конструкции фонтана могут быть не видны в воде – есть риск наткнуться на штыри или проволоку.