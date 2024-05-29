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Купальник для сезону 2024: який купити, щоб виглядати на всі 100

Середа 29 травня 2024 15:30
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Купальник для сезону 2024: який купити, щоб виглядати на всі 100 Фото: Як обрати купальник для басейну (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Олена Шевченко

Купальник - це незамінна річ в жіночому гардеробі, але його потрібно вміти правильно обирати.

Як вибрати купальник у сезоні 2024, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стилістки Олени Шевченко в Instagram.

Як обрати купальник - поради від стиліста

Звертайте увагу на матеріал

Стилістка радить обирати завжди цупкий, з легким бандажним ефектом, бо такий і купальник підтримає груди, підкреслить талію і скорегує животик.

Тонкі, еластичні купальники підкреслять статуру та усі її особливості. Підійдуть, якщо вам абсолютно комфортно і корегувати немає бажання.

Купальник для сезону 2024: який купити, щоб виглядати на всі 100Купальник для сезону 2024: який купити, щоб виглядати на всі 100

Не забувайте про об'єм

В купальниках діє інший закон - він повинен сидіти чітко по фігурі, але не перетискати. Він має гарно підкреслювати стегна, груди, але не має вас дуже сильно обтягувати.

Купальник для сезону 2024: який купити, щоб виглядати на всі 100

Лямки

В зонах, де ви хочете корекцію - вони мають бути об’ємні. Тобто, якщо хочете підтримати груди чи скорегувати широкі плечі, тоді беріть ширші лямки. Якщо хочете скорегувати стегна - то обирайте трусики з широкою боковинкою, а не шнурком.

Трусики

Дуже важливий нюанс для всіх, у кого об’ємні дупця та стегна - ніяких гумок та висока пройма. Не повинен купальник перетягувати соковиті форми .

Висота трусиків

Стилістка радить для об’ємного животика вибирати середню посадку, або суцільний купальник. Для виразної талії можна бікіні та зав’язати шнурок навколо талії, або посадити трусики чітко на талію. Те саме для прямокутної фігури, щоб "домалювати" талію.

Інші поради стилістки

За словами Олени, об’ємний бюст - не означає, що ви маєте обирати верх купальника на кісточках. Але це гарна альтернатива для фіксації.

Купальник для сезону 2024: який купити, щоб виглядати на всі 100
Якщо ви маєте маленький бюст і ви хочете його візуально збалансувати, та додати об’єму не поспішайте купувати пуш-ап, бо він дуже довго сохне.

Купальник для сезону 2024: який купити, щоб виглядати на всі 100"Завжди є варіант з декором на бра, або краплеподібна форма, так щоб чашечки сиділи близько одна до одної. Не треба розтягувати їх наче у вас між грудьми футбольне поле", - повідомила експертка.

Якщо у вас широкі плечі - обирайте лямки на одне плече, або широкі, зміщені в сторону шиї.

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