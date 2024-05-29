Купальник для сезону 2024: який купити, щоб виглядати на всі 100

Купальник - це незамінна річ в жіночому гардеробі, але його потрібно вміти правильно обирати.

Як вибрати купальник у сезоні 2024, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стилістки Олени Шевченко в Instagram.

Як обрати купальник - поради від стиліста

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Стилістка радить обирати завжди цупкий, з легким бандажним ефектом, бо такий і купальник підтримає груди, підкреслить талію і скорегує животик.

Тонкі, еластичні купальники підкреслять статуру та усі її особливості. Підійдуть, якщо вам абсолютно комфортно і корегувати немає бажання.

Не забувайте про об'єм

В купальниках діє інший закон - він повинен сидіти чітко по фігурі, але не перетискати. Він має гарно підкреслювати стегна, груди, але не має вас дуже сильно обтягувати.

Лямки

В зонах, де ви хочете корекцію - вони мають бути об’ємні. Тобто, якщо хочете підтримати груди чи скорегувати широкі плечі, тоді беріть ширші лямки. Якщо хочете скорегувати стегна - то обирайте трусики з широкою боковинкою, а не шнурком.



Трусики

Дуже важливий нюанс для всіх, у кого об’ємні дупця та стегна - ніяких гумок та висока пройма. Не повинен купальник перетягувати соковиті форми .



Висота трусиків

Стилістка радить для об’ємного животика вибирати середню посадку, або суцільний купальник. Для виразної талії можна бікіні та зав’язати шнурок навколо талії, або посадити трусики чітко на талію. Те саме для прямокутної фігури, щоб "домалювати" талію.

Інші поради стилістки

За словами Олени, об’ємний бюст - не означає, що ви маєте обирати верх купальника на кісточках. Але це гарна альтернатива для фіксації.



Якщо ви маєте маленький бюст і ви хочете його візуально збалансувати, та додати об’єму не поспішайте купувати пуш-ап, бо він дуже довго сохне.

"Завжди є варіант з декором на бра, або краплеподібна форма, так щоб чашечки сиділи близько одна до одної. Не треба розтягувати їх наче у вас між грудьми футбольне поле", - повідомила експертка.



Якщо у вас широкі плечі - обирайте лямки на одне плече, або широкі, зміщені в сторону шиї.