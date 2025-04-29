Купа їжі за смішні гроші: як смачно та вигідно харчуватися в готелі

При плануванні подорожі одним з найважливіших аспектів є вибір відповідного харчування в готелі. Вибір типу харчування не тільки впливає на ціну туру, але й на якість відпочинку в цілому.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як правильно вибрати систему харчування в готелі та що вона включає.

Що варто знати про харчування в готелях

Коли ви бронюєте готель, важливо з'ясувати, чи буде надано харчування та в якому вигляді. Деякі готелі пропонують тільки житло без харчування, інші мають більш широкий спектр послуг, включаючи повне харчування.

Зрозуміти, яка система харчування найкраще підходить саме вам, допоможе правильне розшифрування основних абревіатур, таких як RO, BB, HB, AI, і інші.

Готелі без харчування

У бюджетних готелях ви можете зустріти абревіатури, такі як

OB (Only Bed)

RO (Room Only)

або AO (Accommodation Only)

Це означає, що вартість номера не включає харчування. В таких готелях туристи самостійно організовують своє харчування, що дає можливість заощадити на їжі, але зобов'язує витрачати час на пошук ресторанів або кафе поруч.

Якщо ж ви плануєте готувати самі, це може бути вигідним варіантом, але варто врахувати, що харчування в ресторанах за межами готелю може бути дорожчим, ніж в самому готелі.

Якщо ви не хочете витрачати час на пошук їжі, і вам важливо мати щоденне харчування в готелі, вам підійде варіант BB (Bed and Breakfast). В цьому випадку включений континентальний сніданок або "шведський стіл", а додаткові прийоми їжі оплачуються окремо.

Для більш комфортного відпочинку ви можете вибрати HB (Half Board) - полупансіон, що включає сніданок і вечерю, і, залежно від типу, може включати безалкогольні та алкогольні напої місцевого виробництва.

Шведський стіл - гарний компроміс між ціною готелю та кількістю їжі (фото: Freepik.com)

Повний пансіон: все під контролем

Для тих, хто хоче не турбуватись про їжу, чудовим варіантом буде FB (Full Board) або FB+ (Full Board plus), що включають три прийоми їжі на день - сніданок, обід і вечерю. У варіанті FB+ можна також насолоджуватися алкогольними напоями місцевого виробництва.

Якщо ви хочете, щоб все було включено і не переживати про вибір їжі протягом дня, то AI (All Inclusive) - це найкращий варіант. В цьому випадку у вас буде доступ до сніданків, обідів, вечерь, а також напоїв і закусок протягом дня.

Важливо розуміти, що навіть у системі "Все включено" кількість їжі та напоїв може бути обмеженою, тому перед вибором готелю варто ознайомитись з відгуками туристів про якість харчування.

Для тих, хто хоче мати більше вибору алкоголю та більш високий рівень сервісу, існують варіанти UAI (Ultra All Inclusive) та AIP (All Inclusive Premium). Ці системи включають в себе не тільки безлімітне харчування, але й доступ до елітних спиртних напоїв, а також інших додаткових послуг.

Деякі готелі пропонують ще більш розширене харчування, як HcAL (High Class All Inclusive), коли все, що стосується їжі та послуг, надається безкоштовно, за винятком покупок у магазинах чи телефонних дзвінків.

Важливі поради для правильного вибору

Зрозумійте ваші плани на відпочинок. Якщо ви плануєте багато часу проводити в готелі, обирайте варіант з харчуванням. Якщо ж ви збираєтесь більше часу проводити на екскурсіях, можна обрати варіант без харчування або з сніданками.

Визначте, чи потрібно вам багато їжі та напоїв. Якщо ви не зможете з'їсти все, що пропонується в системі "Все включено", краще обрати інший варіант, де їжа буде обмежена.

Думайте про ваші переваги та звички. Якщо ви любите снідати ситно, оберіть "шведський стіл". Якщо віддаєте перевагу легкому сніданку - вибирайте континентальний варіант.

Читайте відгуки про готелі. Переконайтесь, що їжа в готелі якісна, щоб не зіпсувати собі відпочинок.

Не забувайте про своїх супутників. Якщо ви подорожуєте з дітьми або друзями, переконайтесь, що система харчування підходить всім.

Урахуйте важливі події під час подорожі. Якщо у вас святкові події під час відпочинку, не забудьте попередити готель про це - багато готелів готові зробити приємні сюрпризи для особливих випадків.