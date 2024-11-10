Кума Узелкова спантеличила словами про смерть боксера та його колишню: "Була золотим квитком"

Що написала кума Узелкова

Акторка зазначила, що знала боксера "дуже добре, як брата". Він був її кумом, але вони давно не спілкувалися. За словами Малахової, вона не знала, як завершувалося життя Узелкова.

"Фактично, я була свідком його злету, але не падіння. Початок кар'єри, тренування, агенти, бої в Лас-Вегасі, "Танці з Зірками", травми, інсульт, народження дітей, життя з красунею та розумницею Мариною. Я памʼятаю часи, коли Славочка проходив повз, а люди переставали дихати, на певному етапі він був мега зіркою, на нього було неможливо дивитися без посмішки", - написала ведуча.

Даша Малахова (фото: facebook.com/dasha.malakhova)

"Їхня пара з Мариною була унікальним союзом. Красуня та Чудовисько. Славочка дуже багато дурачився, але в ньому завжди відчувалась сила і навіть агресія. Як хижак, який посміхався, але все одно міг загризти. На жаль, кожен з нас має власну історію і дитинство, звички, які формують характер і долю", - додала вона.

При цьому Малахова зазначила, що стосунки Узелкова та Боржемської - "найсумніша історія, яка розповідає про те, що є люди, які стають успішними завдяки коханим жінкам, а втрачаючи їх - втрачають все". За словами артистки, любов буває складною і в певних ситуаціях жінки не можуть залишатися, адже мають "врятувати дітей".

Узелков та Боржемська (колаж: РБК-Україна)

"Марина була для Славочки золотим квитком в успіх. Вчора я дізналась про те, як Слава доживав колись таке прекрасне життя і це дуже сумно. Дуже боляче. Мені страшно прикро, що я не знала, хоча я впевнена, що кожна людина свідомо, або ні - має життєву траєкторію, ціль, мету. І можна змінити тільки власну долю", - заявила Малахова.

"Славочка був руйнівною силою, але на жаль, для себе в першу чергу. І вчора став в цьому мега успішним і зірвав куш. Він був дуже особливим. Дуже цікавим. Людиною із складною долею і величезним потенціалом. Цінуйте людей, які завжди в доступі для вас, готові відкласти все, люблять вас любими, поганими, з вашими темними сторонами і будуть терпіти довго. Це ваша підтримка. Цінуйте і не ображайте. Ці люди ваша суперсила. Яка може зникнути. І ви зламаєтесь", - резюмувала вона й попрощалася з Узелковим.

Допис Малахової (скріншот)

Реакція мережі

Допис куми Узелкова спантеличив мережу. Коментатори дуже по-різному відреагували на слова Малахової. Хтось погодився з тим, що писала ведуча, а хтось - критикував її за слова про боксера та його невдалий шлюб.

Юзери пишуть:

"Був кум успішним - був потрібен. Почалися проблеми в житті - от з Дашею дороги і розійшлися. Огидно навіть читати цей ваш лицемірний пост"

"З цього посту можу сказати, що Ви дуже погано знали "свого" кума, і Він не "доживав", а жив своє життя з підтримкою людей, які були завжди поруч. Дуже прикро, що про Славу таке пишуть в день його смерті"

"Так щиро і відверто! Без штампованих фраз та лицемірних висловів! Відчулася любов та біль. Саме так треба прощатись з людьми, яких добре знали"

"Коли розбивається родина, це помилки обох. І когось одного звинувачувати немає сенсу, є те, що недоступне нікому. Вічна пам'ять, українському боксеру"

"Якось Ви його описали, не з кращої сторони… Яким би він не був, але ж не в день смерті"

"Так, сумна історія. Але це - життя, і кожен проходить через своє"

"Про померлих говорять або хороше, або нічого. Вічна памʼять".

Малахова показала архівне фото Узелкова (скріншот)

Узелков та Боржемська - чому вони розлучилися

Боксер та фітнес-тренерка одружилися у 1999 році. Від нього Марина народила двох дітей - сина Роберта та доньку Олівію. У 2018 році Узелков та Боржемська зі скандалом розірвали свій шлюб.

Колишня дружина боксера натякала, що у стосунках між ними були конфлікти. Також вона не спростовувала чутки про те, що Узелков міг її зраджувати. Потім Боржемська казала, що колишній іноді був занадто агресивним, а їхні діти бачили чимало неприємних ситуацій.

Узелков та його колишня (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Сам Узелков реагував на все це доволі емоціонально. А нещодавно син боксера публічно звинуватив батька у брехні та заявив, що не хоче з ним спілкуватися.