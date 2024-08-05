Культовий американський режисер повідомив про невиліковну хворобу

Що Лінч розповів про хворобу

В нещодавньому інтерв'ю про свою кар'єру та творчі плани, Лінч розповів про свій стан здоров'я, який, як зазначив режисер, впливає на його активність і діяльність.

78-річний Лінч розповів, що наразі більше не може покидати оселю після того, як у нього діагностували емфізему. За словами Девіда, хворобу спровокувала його шкідлива звичка, а саме - куріння.

Ба більше, паління супроводжувало Лінча все його життя. Наразі, ймовірно, любові до нікотину доведеться згаснути.

Емфізема легень, на яку хворий режисер, призводить руйнування перетинок між альвеолами - основним функціональним елементом легень. Внаслідок цього відбувається звуження дихальних проходів, а видих вимагає величезних зусиль.

Через це Лінч змушений перебувати вдома, "подобається йому це чи ні". Адже зараз він "може пройти лише невелику відстань, перш ніж у нього "закінчиться кисень".

Крім цього, режисер висловлює й побоювання підхопити Covid - тож уникає публічних заходів або скупчень людей. Зі слів Лінча, в його стані "було б дуже погано захворіти, навіть на застуду".

Відомий режисер розповів про серйозну хворобу (фото: instagram.com universolynch)

Такий стан здоров'я зумовлює певні робочі обмеження - працювати режисер може тільки дистанційно, без присутності на знімальному майданчику. Проте, як зауважив Девід, такий формат йому не до вподоби.

Водночас Лінч поділився думками щодо повернення до четвертого сезону "Твін Пікс". Режисер коротко зазначив, що "навчився ніколи не казати "ніколи".

Втім, додав, що, у разі, якщо робота над серіалом продовжиться, наступного сезону довелося б почекати ще кілька років - адже на написання і знімання лише цього сезону пішло чотири з половиною роки.