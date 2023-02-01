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Куди звернутися за безкоштовними ліками для людей із хворою психікою: інструкція

Фото: Як отримати безкоштовні ліки (kr-rada gov ua)
Автор: Людмила Жукова

Ліки для людей з порушеннями психіки, поведінки та епілепсією включені до програми "Доступні ліки". Українці з цими діагнозами можуть одержати необхідні препарати безкоштовно або з доплатою. Вартість ліків аптеці відшкодуватиме Національна служба здоров'я України.

Про це громадянам країни розповіли у Національній службі здоров'я.

Як отримати ліки?

При розладах психіки та поведінки ліки призначає психіатр – для звернення не потрібно. Лікар складе план лікування та випише перший рецепт на "Доступні ліки".

При епілепсії слід звернутися до невролога чи психіатра. Лікар-фахівець також створить план лікування та випише рецепт.

На час військового стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий напрямок.

За такими рецептами можна звертатися до лікаря первинної допомоги. Лікар зможе виписати рецепт на основі плану лікування, який раніше призначив лікар-спеціаліст.

З рецептом можна звернутися до будь-якої аптеки, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору щодо НСЗУ. Дізнатися таку аптеку можна за наклейкою "Доступні ліки".

Інструкція для отримання ліків

Покажіть рецепт працівникові аптеки. Аптекар пропонує наявні препарати, що містять потрібну діючу речовину. А також повідомить який препарат повністю безкоштовний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна:

  • через дашборд на сайті НСЗУ
  • У меню зліва виберіть ваше село і потрібний напрямок програми реімбурсації.
  • Зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Нагадаємо, що провізор розповів, що покласти у домашню аптечку на всі випадки життя.

Раніше ми розповідали, як лікуватись,якщо немає грошей.

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