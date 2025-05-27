Куди вигідно поїхати на сезонні заробітки: топ країн для українців

Польща

Польща вже багато років поспіль залишається найбільш доступною та популярною країною для сезонної роботи серед українців. Завдяки близькому розташуванню та безвізовому режиму, вона є ідеальним варіантом для короткотривалих виїздів.

Основними напрямками зайнятості є аграрний сектор, будівництво та логістика. Українці збирають яблука, ягоди, томати, працюють на складах або ремонтують будівлі. Середня зарплата складає 4 000-5 000 злотих на місяць, а часто надається й житло.

За безвізом можна працювати до 90 днів, для довших періодів потрібна робоча віза. Ще однією умовою є запрошення від роботодавця.

Чехія

Чехія приваблює українських заробітчан високими стандартами життя та гарними умовами праці. Найчастіше українці працюють у сільському господарстві, на заводах з виготовлення авто та електроніки, а також у готельно-ресторанному бізнесі.

Популярні посади - офіціанти, покоївки, кухарі та збирачі врожаю. Заробітна плата тут становить в середньому 25 000-30 000 чеських крон на місяць.

Для легального працевлаштування потрібна робоча віза, проте для сезонних поїздок можуть видаватися спеціальні візи. Важливо також мати контракт і дотримуватись умов роботодавця.

Іспанія

Іспанія приваблює не лише туристів, а й працівників, які шукають сезонну зайнятість, особливо влітку. Тут українці найчастіше працюють у готелях, ресторанах, на курортах або в сільському господарстві - збирають цитрусові, виноград і оливки.

Популярні вакансії - офіціанти, бармени, помічники кухарів. Заробітна плата варіюється від 1 200 до 2 000 євро на місяць, залежно від регіону та виду діяльності. Для легальної роботи потрібно оформити робочу візу, мати трудовий договір та медичне страхування. Іспанія чудово підходить тим, хто поєднує працю з відпочинком.

Бармен - одна з найбільш популярних професій (фото: Freepik.com)

Німеччина

Німеччина, як одна з провідних економік Європи, пропонує великий вибір вакансій для сезонних працівників. Тут постійно шукають робітників у сільському господарстві, будівництві та сфері догляду за літніми людьми. Серед типових завдань - збір фруктів та овочів, участь у будівельних роботах, допомога в будинках для людей похилого віку.

Середня заробітна плата - від 2 200 євро на місяць і більше, залежно від спеціальності. Для офіційного працевлаштування потрібна робоча віза. Завдяки стабільності та порядку Німеччина часто обирається як перша країна для тривалої роботи.

Як підготуватись до виїзду на сезонну роботу

Перед тим як вирушати на сезонну роботу до Європи, варто добре підготуватися. Спершу дізнайтесь актуальні візові вимоги кожної країни й зберіть усі потрібні документи. Надзвичайно важливо знайти перевіреного роботодавця або надійне агентство, яке забезпечить безпечні умови праці.

Завжди укладайте письмовий договір - у ньому мають бути прописані зарплата, графік, обов'язки та житло. Також не забудьте оформити медичне страхування. Варто мати певний запас коштів на перший час після приїзду. Готовність до викликів допоможе уникнути неприємностей і зробити поїздку справді вдалою.