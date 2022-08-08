Куда переехали морские университеты Украины и как они будут работать: вся важная информация
Украинские морские университеты оказались частично разрушены, частично - в оккупации. Некоторые временно перебрались в другие области Украины. Университеты в Одессе и Николаеве готовятся к приему студентов, но пока окончательное решение об онлайн или офлайн обучении еще не принято.
Что сейчас с морскими университетами и колледжами и какие из них будут работать в следующем учебном году, рассказали в USM.media.
Азовский морской институт в Мариуполе
Азовский морской институт (структурное подразделение НУ ОМА), который находился в Мариуполе, теперь будет на базе Национального университета "Одесская морская академия". Часть студентов сможет получить образование в Дунайском институте НУ ОМА в Измаиле.
Вся необходимая информация - по этой ссылке.
Мариупольский морской лицей
Этот лицей также временно переместился в Одессу. Учебный год завершился на базе Одесского лицея морского транспорта. Программы в учебных заведениях разные, но это особой проблемой не стало.
Сейчас продолжается вступительная компания для абитуриентов и лицей сможет выпускать моряков.
Херсонская морская академия
Морская академия Херсона и Морской колледж "переехали" в Одесский аграрный университет. Вступительная кампания продолжается и есть контакты для поступления.
Оккупанты в Херсоне планирует запустить осенью учебу, но оно будет незаконным. А фейковые дипломы признавать будут только в РФ.
Херсонский морской колледж рыбной промышленности
Это учебное заведение эвакуировалось в Дунайский институт водного транспорта в Измаиле. Удалось сохранить весь педагогический состав, обязанности руководителя временно исполняет Роман Негруц.
Обучение будут проводить дистанционно.
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова в Николаеве
Главный корпус университета в Николаеве разрушен в результате ракетного удара России почти полностью. Сейчас в здании проводят ремонтные работы и разрушенную часть хотят отрезать от здания.
В университете проводят вступительную кампанию и проводят набор абитуриентов. Учебный года планируют начать 15 сентября. Вся информация о вступительной кампании - по этой ссылке.
Колледж кораблестроения НУК им. Макарова
Колледж в Николаеве продолжает свою работу и идет вступительная компания для студентов. Форма обучения в следующем учебном году пока неизвестна.
Сейчас в этом заведении есть 95 мест для бюджетников. А те студенты, которые не смогли сдать тест, смогут поступить в НУК или в колледж при НУК после индивидуального собеседования и по бюджетным квотам.
Все детали - по этой ссылке.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, сколько стоит обучение в университетах Украины в 2022 году.
А еще мы писали о том, что названы лучшие университеты Киева.