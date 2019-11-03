Куда идут средства? Еда бойцов ВСУ возмутила сеть (фото)

Некоторые части ВСУ жалуются на качество питания военнослужащих. Ранее военных кормили лучше, чем сейчас. Об этом заявил военный Александр Гром на своей странице в Facebook, который также предоставил соответствующие фотографии.

Гром рассказал, что метаморфозы в сфере питания военных ВСУ произошли после того, как Министерство обороны проиграло суды с поставщиками, и сейчас солдаты получают "дореформенное" питание.

Питание в армии (фото: facebook.com/grom.alex.grom)

"Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5% не убрали, куда идут средства??? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую", - отметил Гром.

Питание в армии (фото: facebook.com/grom.alex.grom)

Пользователи сети также возмущены таким положением дел.

Кому там лимоны или фрукты не нравились? Теперь довольны? Это, я так понимаю по словам нового МО, они переводят армию на показатели НАТО?

Справедливости ради, на фото - питание в воинской части, которая не перешла на каталог. Те, кто на каталоге, едят по-прежнему нормально;

Несправедливо, когда солдаты в разных в/ч питаются по-разному. Это дискриминация;

53-ю как кормили по старой раскладке, так и кормят;

Это еще хорошо, что на фото есть вилки и ножи. Один раз сходила на обед - впечатлений на всю жизнь. Все нужно есть только ложкой, суп, кашу, мясо, рыбу, масло. Салфеток нет, руки после рыбы-вытирать о себя. Вот такое питание. 73 сделали сами себя;

Ничего не поменялось!

Я полгода назад провела сына на срочную службу. Кормят третьесортным даже не мясом, а салом с жилами. Ну каши, супы. Еще моему нормально, потому что у него гастрит, то жили отбросит, а постную кашу съест. А другим ребятам? Всех собрали и объяснили по каталог.

Скриншоты с Facebook

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