Куда идут средства? Еда бойцов ВСУ возмутила сеть (фото)

Питания украинских военных ухудшилось
Некоторые части ВСУ жалуются на качество питания военнослужащих. Ранее военных кормили лучше, чем сейчас. Об этом заявил военный Александр Гром на своей странице в Facebook, который также предоставил соответствующие фотографии.
Гром рассказал, что метаморфозы в сфере питания военных ВСУ произошли после того, как Министерство обороны проиграло суды с поставщиками, и сейчас солдаты получают "дореформенное" питание.
Питание в армии (фото: facebook.com/grom.alex.grom)
"Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5% не убрали, куда идут средства??? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую", - отметил Гром.
Питание в армии (фото: facebook.com/grom.alex.grom)
Пользователи сети также возмущены таким положением дел.
Скриншоты с Facebook
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