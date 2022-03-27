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Так вот куда делся весь российский сахар! Распаковка вражеского сухпайка

Коллаж РБК-Украина: Сухпаек российского солдата напичкан сахаром
Автор: Светлана Мащенко

Украинский военный выяснил, куда на самом деле делся весь российский сахар, когда распаковал вражеский сухпаек.

Соответствующее видео появилось в сети.

Военный ВСУ показал, что российская армия оставила еще советскую традицию паковать солдатские рюкзаки 20-граммовыми пакетиками сахара. Такой пакетик, по замыслу, надо открыть и высыпать в рот, чтобы появилась энергия рваться в бой.

В украинской же армии от такого давно отказались, и на западный манер заменили сахар различными энергетическими батончиками типа Сникерсов. Ведь это значительно удобнее и конечно же вкуснее.

Распаковав сухпаек наш военный, нашел шесть пакетиков с сахаром.

"Зачем нам сникерсы. У нас есть сахар, советский русский сахар", - говорит военный и советует российским бабушкам штурмовать не супермаркеты, а военкоматы, ведь весь сахар теперь именно там.

Ранее мы писали, что россиянки остались без ботокса, тампонов и тоналки.

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