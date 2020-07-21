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Куча диких собак и сорняки: появились ужасающие фото Донбасс-Арены

Донецк, Вторник 21 июля 2020 09:41
Куча диких собак и сорняки: появились ужасающие фото Донбасс-Арены
Донбасс-Арена превратилась в один из заброшенных стадионов мира (коллаж: РБК-Украина)

В сети показали, во что превратилась Донбасс-Арена за шесть лет оккупации

Появились новые фото Донбасс-Арены - первого пятизвездочного стадиона в Восточной Европе, строительство которого обошлось в 2009 году в 400 миллионов долларов.

Сейчас от блеска "суперстадиона" осталась только унылая память. Парк возле него превратился в заросли сорняков, дорожки и плитка постепенно разрушаются, а местные жители пишут, что там нашли приют дикие собаки.

"Сердце кровью обливается", - пишет блогер Сеня Анатолич Варм в Facebook, который и выложил фото с центра Донецка, сделанные летом 2020 года.

Куча диких собак и сорняки: появились ужасающие фото Донбасс-Арены

Так выглядит Донбасс-Арена летом 2020 (фото: facebook.com)

"Не сохранить даже то, что досталось даром. Многие спрашивают как выглядит парк "Ленинского комсомола" и "Поляна сказок". До войны - это излюбленное место отдыха дончан и жителей Донецкой области. Всегда ухоженная территория с зелеными, аккуратно выстриженными газонами превратилась в печальное зрелище заросшее чертополохом и другими отборными сорняками в человеческий рост", - сокрушается блогер.

Куча диких собак и сорняки: появились ужасающие фото Донбасс-Арены

Парк возле Донбасс-Арены разрушается (фото: facebook.com)

Система автоматического полива давно сломана, розарии стали полями дикого шиповника...

"Не хочется давать "эпитетов" этой деградации. Смотрите сами. Судите сами. Свое личное мнение никому не навязываю. Но глаза то у всех есть. Если конечно те глаза не бесстыжие", - резюмировал он.

Куча диких собак и сорняки: появились ужасающие фото Донбасс-АреныКуча диких собак и сорняки: появились ужасающие фото Донбасс-АреныКуча диких собак и сорняки: появились ужасающие фото Донбасс-Арены

Во что оккупанты превратили Донбасс-Арену (фото: facebook.com)

Местные жители в комментариях добавляют, что город все больше и больше превращается в помойку:

  • "И еще куча диких собак там живет..."
  • "Я "уехавшая", приезжаю в Донецк каждый год, но все меньше остается желания, только теплые воспоминания... Мой город превращают в помойку";
  • "Там давно уже такое зрелище. Издалека еще угадывается ландшафтная задумка местами, а присмотришься поближе - уныние..."
  • "Это сейчас хоть подмели и слегка прибрали. Были с дочкой в начале мая - еще грустнее все было".

Напомним, что знаменитый стадион в центре Донецка открыли 29 августа 2009 года в День шахтера и день города. Он рассчитан на 50 тысяч зрителей. Он стал первым стадионом в Восточной Европе, спроектированным и построенным в соответствии со стандартами категории "пять звезд". По аккредитации УЕФА и ФИФА отвечал классу "элит".

В 2012 году стадион в Донецке принимал матчи Евро-2012. Но с 2014 года матчи на стадионе не проводятся, он подвергся обстрелу со стороны террористов.

В Донбасс-Арене также расположено три ресторана, лаундж-бар, фан-кафе, десятки фаст-фудов, торговых точек, фитнес-центр, корпоративные ложи и даже пункты первой помощи.

Кроме футбольных матчей, оснащение стадиона и его акустическая система позволяли проводить там шоу с участием звезд.

В парке возле стадиона были посажены новые насаждения, подобранные специально под клубные цвета ФК "Шахтер", то есть в осенний период листва должна была приобретать ярко-оранжевую и красную окраску.

Ранее мы писали, что творится на единственном курорте "ДНР", куда пускают по спискам.

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