Кто-то перепил на праздниках: украинка получила рекордно-шокирующую "платежку"

В Украине повысили тарифы на тепло и газ и люди начали получать квитанции за коммунальные услуги с рекордными суммами. Среди граждан даже запустили флешмоб в соцсетях, мол, кто покажет самую большую "платежку" за декабрь.

Об этом сообщается в Telegram-канале Pavlovsky news. Так, например, сообщается, что счет за тепло на 12 тысяч гривен - это еще "цветочки". Киевлянка Ольга получила счет от "Киевтеплоэнерго" на 22 тысячи гривен за 85 квадратных метров в новостройке.

Девушка в комментарии телеграм-каналу заявила, что пойдет разбираться и узнавать, "кто так сильно перепил на праздниках, что прислал ей эти цифры".

Украинка получила счет за тепло на 22 тысячи гривен (фото: Pavlovsky news)

В комментариях к посту появились эмоции от украинцев. Люди написали, что не нужно нагнетать, ведь в платежке видно, что у украинки большой долг.

Так на видео же видно, что у женщины долг там большой.

Где долг написан? Мне просто интересно. Не могу найти, у меня платежи другие и я не знаю, где долг пишут.

Это еще январские не пришли с морозами.

Как мы ранее писали, в Украине с началом 2021 года повысилась стоимость отопления, а также поднялись тарифы на газ и электроэнергию. Чтобы снизить цифру в платежке по коммунальным услугам хотя бы за отопление, необходимо оптимизировать систему теплоснабжения.