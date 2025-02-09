Якщо не прати піжаму стільки разів, то ризикуєте отримати інфекцію на шкірі

Більшість людей впевнені, що піжаму потрібно прати тоді, коли видно, що вона несвіжа. Але це не так. Носіння брудних речей може призвести до шкірних інфекцій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Фактори, які визначають, що потрібно випрати піжаму

Американський інститут клінінгу рекомендує повторно одягати піжами не довше, ніж кілька днів поспіль.

Вчений Ендрю Кольскі розповів, я кби люди носили піжами лише в чистому, прохолодному середовищі, то, ймовірно, могли б одягати їх три-чотири рази, перш ніж випрати.

У деяких ситуаціях піжама може забруднитися досить швидко, і в цьому випадку частіше прання буде у ваших інтересах.

Необхідно негайно випрати свою піжаму, якщо ви:

не прийняли душ і одягнули піжаму

сильно спітніли вночі

наносите лосьйон або інші засоби для догляду за шкірою перед сном

сиділи на громадських стільцях у піжамі або піжамні штани волочилися по землі

піжама виготовлена ​​з синтетичних волокон

Тканини, такі як бавовна або фланель, швидко поглинають природні жири, тому такі піжами потрібно прати частіше.

Дерматолог Анна Чакон зазначила, що шовкові та атласні тканини зазвичай не поглинають піт, оскільки вони дихаючі.

Зокрема, якщо ви працюєте вдома і не ходите в офіс, то ймовірно цілий день проводите в піжамі. Тоді її необхідно прати через кожні два дні.

Що буде, якщо не прати піжаму

Такі фактори, як піт, шкірний жир і мертві клітини шкіри, створюють ідеальне середовище для росту бактерій, що може призвести до інфекцій, вугрів, закупорки пір, висипу, подразнення або навіть алергічних реакцій.

Тому не варто носити піжаму багато днів поспіль і не прати її.