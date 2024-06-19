UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Якщо бачите - купуйте. Дієтолог назвала супер-корисні гриби

Фото:Лисички мають дуже багато корисних властивостей (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Більшість українців, імовірно, чули, що гриби - це абсолютно пуста їжа. Але це зовсім не так, зокрема, лисички мають багато корисних властивостей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Сніжани Ворошилової в Instagram.

Що міститься у лисичках

  • бета- каротин (завдяки якому вони такі яскраво-жовті), який перетворюється на вітамін А (ретинол)
  • вітамін D2 та навіть В12, В3 та ін.
  •  Fe, K, P, Cu, Mn та ін.
  • поліфенольні сполуки, які мають антиоксидантні властивості

Чому лисички - це унікальні гриби? 

В них є лисичкові полісахариди (розгалужені маннани), які останнім часом детально досліджуються. В організму вони модулюють протипухлинну імунну відповідь завдяки активації макрофагів - інгібіторів пухлин.

Також ці гриби стимулюють у кишківнику ріст штамів Lactobacillus та пригнічують Clostridia, тобто мають пробіотичну властивість.

Так виглядають лисички (фото: wikipedia.org)

Вони мають потужну бактерицидну дію, що сприяє загоєнню ран, пригніченню збудника язви шлунку (Helicobacter pylori, навіть проти антибіотикорезистентних штамів).

Лисички мають нейропротективні властивості (в дослідженнях підтверджена сприятлива дія на життєздатність нейронів та ріст нейритів в умовах трофічного та оксидативного стресу).

Згідно з цим, ми можемо зробити висновки, що лисички - це цінний продукт харчування, з якого навіть роблять нутрицевтики (дієтичні добавки), які мають терапевтичні властивості.

 

Читайте також, топ-5 продуктів, з яких можна отримати пробіотики, і для чого вони нашому організму.

До цього ми писали, що дієтолог розказала, чому глікемічний індекс фруктів важливий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняГрибиЗдоров'я