Ксенія Мішина вперше зізналася, що у дитинстві стала жертвою вчителя-педофіла: "ми роздягалися"

Українська акторка Ксенія Мішина шокувала зізнанням. Виявилося, що у шкільні роки вона стала жертвою вчителя-педофіла.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск стендапу STAND UP Battle Club.
За словами знаменитості, чоловік, який дозволяв собі непристойні речі з нею та її однокласниками, працював у школі в Севастополі, де навчалася Мішина, вчителем валеології.
Зірка тоді вчилася у шостому класі.
Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
"У нас був вчитель, який постійно влаштовував нам "медичні огляди". Це нерадісна тема. Він звільняв нас з уроків, дівчат, заводив нас в спеціальний кабінет і влаштовував "медичний огляд": ми роздягалися до трусиків, а потім ми підходили, він все там дивився і казав: "Все добре, розвиваєшся". Постійно раз в місяць там все дивився", - розповіла Ксенія.
Втім, діти на той момент не бачили у поведінці чоловіка нічого дивного.
"Ми всі його дуже любили. Ми йому довіряли. Він такий класний був, бо він нас звільняв з уроків. Потім ми могли з ним кудись ходити. Іноді він запрошував нас додому в гості", - пригадала акторка.
Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Під час візитів учнів до нього додому теж траплялися моменти розбещення.
"Пам'ятаю, у нього був комп'ютер, а у нас ще не було. Ще якісь диски були. А ми запитали: "Костянтин Олександрович, а що це за диск?", а там така дівчина була гола. Він нам його поставив і там було порно. Ми всі це подивилися", - розповіла Мішина.
Однак вчитель, каже головна героїня першого сезону "Холостячки", не був покараний і навіть досі працює в школі. Тепер він викладає фізичне виховання.
"Він для нас був добрим. Ми не говорили батькам. І ми нічого не розуміли, а коли вже стали дорослими, то зрозуміли, що це було ненормально", - зазначила знаменитість.
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