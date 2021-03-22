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Крышка люка убила ребенка во Львове: коммунальщики утверждают, что место было огорожено

Автор: Анна Шиканова

Во Львове произошло жуткое ДТП с автомобилем ГСЧС, в котором погиб 10-летний мальчик. Машина зацепила крышку канализационного люка, и она влетела в лобовое стекло встречного автомобиля. Удар был такой силы, что люк оказался в багажнике авто.

Новые данные о виновных в страшной трагедии рассказал мэр Львова Андрей Садовой на брифинге, передает "Еспресо. Захід".

Люк, который убил ребенка, был на балансе "Водоканала" и в ведомстве утверждают, что накануне проводили ремонтные работы и установили ограждение.

Именно поэтому он был не закреплен. По словам работников, были установлены заграждения и повешены ленты.

Очевидцы сообщили, что на момент ДТП никакого ограждения не было. Мало того – водители звонили на горячую линию города за пару часов до трагедии и сообщали про люк.

"Коммунальщики сделали ограждение. Кто-то из машин снес его. Сейчас следственная комиссия изучает, кто это сделал. Туда в субботу выезжала ремонтная бригада, делала первые вещи. Они его огородили и сегодня должны были проводить дальнейшие работы", - сказал Андрей Садовый.

Он добавил, что люк был на месте и полиция проведет расследование и виновный будет жестко наказан.

"Такой случай бывает один раз на сто миллионов. Это трагедия лично для меня", - заверил мэр города.

Открыто уголовное производство и виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появилось видео с места ДТП с украинским автобусом в Польше.

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Новости Украины ДТПгибельсмерть ребенка
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