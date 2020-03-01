В Крыму женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы: все подробности

В Севаcтополе женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы — ее объявили в розыск. Перед исчезновением женщина сообщала, что планирует ехать в Ростовскую область, Россия.

Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Севастополе. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, Екатерина Р. Была госпитализирована в Севастопольскую инфекционную больницу с подозрением на COVID-19. Во время проведения обследования женщина решила покинуть медучреждение.

"Екатерину Р. привезли инфекционную клинику с подозрением на китайскую заразу. Пока проводили обследование, дама обмолвилась соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область. Туда, видимо, и скипнула, не долечившись и никого не предупредив. Теперь несознательную больную объявили в розыск", - говорится в заявлении агентства.

Стоит напомнить, что еще в двух странах зафиксировали первую смерть от коронавируса. В Австралии и Таиланде зафиксировали первые случаи смерти от коронавируса COVID-19. По данным представителя Министерства здравоохранения Австралии Эндрю Ротертсона, от коронавируса умер 78-летний мужчина, которого недавно эвакуировали из круизного лайнера Diamond Princess.

Также РБК-Украина писало, что 29 февраля в США был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло более 60 человек.