В Крыму спели песню на слова поэтессы Расстрелянного Возрождения и сняли видео

Крымчанка в оккупированном Симферополе записала видео на произведение Лидии Могилянской
В оккупированном Россией Крыму украинские патриоты сняли клип на песню "Так сталося" на стихотворение "Осіння поема. Маркові Вороному присвячую" поэтессы Расстрелянного Возрождения Лидии Могилянской, которую казнили в июне 1937 года сотрудники советского НКВД в Москве на Донском кладбище.
Видео записали на улицах Симферополя. Ролик опубликован на YouTube-канале Юлии Качулы.
Отмечается, что нынешняя композиция стала первой из серии произведений, приуроченных памяти поэтов духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х гг. XX в. в украинском ССР, ставших жертвами сталинского режима.
"Первым стало стихотворение Лидии Могилянской, расстрелянной в июне 1937 года советским НКВД. Ей было всего 37, из которых почти 10 лет - отбытые в лагерях на Соловках. Стихотворение посвящено Марку Вороному, поэту, расстрелянному всего на несколько месяцев позже... И хотя человек смертен, правда и идея - нет", - говорится в подписи к видео.
Молодые люди в клипе использовали портреты поэтов Лидии Могилянской, Марка Вороного, Валерьяна Пидмогильного, Михаила Драй-Хмары, Николая Волнового и Григория Косынки.
Видео: В Крыму сняли клип на песню "Так сталося" на слова поэтессы Расстрелянного Возрождения Лидии Могилянской
Ладя (Лидия) Могилянская родилась 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1899 года в Чернигове в дворянской семье Русобтовських-Могилянских. Ее отцом был писатель Михаил Могилянский, а брат - поэт и прозаик Дмитрий Тась (Могилянский).
Первые произведения были напечатаны в 1919 году на страницах провинциальной черниговской прессы. В течение 1923-1929 годов печаталась в киевских журналах "Жизнь и революция" и "Новое общество", львовском "Литературно-научном вестнике", днепропетровской "Заре", харьковских "Вселенной" и "Красный путь", черниговской "Крестьянская жизнь". Уже в ссылке и заточении участвовала в лагерных изданиях.
Лада Могилянская
"Осіння поема. Маркові Вороному присвячую" (текст)
IV
Так сталося… Порожня і велична
І знов холоне чорная земля,
І на скрижалях мудрих і одвічних
Вам присуд пишеться, спустошені поля.
Ти хочеш знати, як чуже сумління
Керує в мороці і зрячим, і сліпим;
Се тільки так: в непевнім шумовинні
Скоритися промінням золотим…
Ти хочеш знати, як у лютім герці
Вбивається прекрасне й молоде;
Се тільки так: твоє розбите серце
Знов золотою квіткою цвіте…
Ти хочеш знать, як тьмяні мертві фарби
Живуть і дихають від дотику митця,
Се тільки так: сховай нетлінні скарби,
Пий трунок самоти в коханні до кінця.
Так сталося… В утомі без змагання
Ще раз скорилася покривджена земля…
Ти хочеш знать, як губиться кохання?
Се вічна радість для таких, як я.
Ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму в День государственного флага 23 августа вывесили украинский флаг.
Напомним, что недавно правозащитники рассказали, как в Крыму "глушат" украинские радиостанции.
Автор: Владимир Костырин