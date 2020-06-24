В Крыму спели песню на слова поэтессы Расстрелянного Возрождения и сняли видео

В оккупированном Россией Крыму украинские патриоты сняли клип на песню "Так сталося" на стихотворение "Осіння поема. Маркові Вороному присвячую" поэтессы Расстрелянного Возрождения Лидии Могилянской, которую казнили в июне 1937 года сотрудники советского НКВД в Москве на Донском кладбище.

Видео записали на улицах Симферополя. Ролик опубликован на YouTube-канале Юлии Качулы.

Отмечается, что нынешняя композиция стала первой из серии произведений, приуроченных памяти поэтов духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х гг. XX в. в украинском ССР, ставших жертвами сталинского режима.

"Первым стало стихотворение Лидии Могилянской, расстрелянной в июне 1937 года советским НКВД. Ей было всего 37, из которых почти 10 лет - отбытые в лагерях на Соловках. Стихотворение посвящено Марку Вороному, поэту, расстрелянному всего на несколько месяцев позже... И хотя человек смертен, правда и идея - нет", - говорится в подписи к видео.

Молодые люди в клипе использовали портреты поэтов Лидии Могилянской, Марка Вороного, Валерьяна Пидмогильного, Михаила Драй-Хмары, Николая Волнового и Григория Косынки.

Видео: В Крыму сняли клип на песню "Так сталося" на слова поэтессы Расстрелянного Возрождения Лидии Могилянской

Ладя (Лидия) Могилянская родилась 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1899 года в Чернигове в дворянской семье Русобтовських-Могилянских. Ее отцом был писатель Михаил Могилянский, а брат - поэт и прозаик Дмитрий Тась (Могилянский).

Первые произведения были напечатаны в 1919 году на страницах провинциальной черниговской прессы. В течение 1923-1929 годов печаталась в киевских журналах "Жизнь и революция" и "Новое общество", львовском "Литературно-научном вестнике", днепропетровской "Заре", харьковских "Вселенной" и "Красный путь", черниговской "Крестьянская жизнь". Уже в ссылке и заточении участвовала в лагерных изданиях.

Лада Могилянская

"Осіння поема. Маркові Вороному присвячую" (текст)

IV

Так сталося… Порожня і велична

І знов холоне чорная земля,

І на скрижалях мудрих і одвічних

Вам присуд пишеться, спустошені поля.

Ти хочеш знати, як чуже сумління

Керує в мороці і зрячим, і сліпим;

Се тільки так: в непевнім шумовинні

Скоритися промінням золотим…

Ти хочеш знати, як у лютім герці

Вбивається прекрасне й молоде;

Се тільки так: твоє розбите серце

Знов золотою квіткою цвіте…

Ти хочеш знать, як тьмяні мертві фарби

Живуть і дихають від дотику митця,

Се тільки так: сховай нетлінні скарби,

Пий трунок самоти в коханні до кінця.

Так сталося… В утомі без змагання

Ще раз скорилася покривджена земля…

Ти хочеш знать, як губиться кохання?

Се вічна радість для таких, як я.

Ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму в День государственного флага 23 августа вывесили украинский флаг.

Напомним, что недавно правозащитники рассказали, как в Крыму "глушат" украинские радиостанции.