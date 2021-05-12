В Крыму силовиками застрелен отец четырех детей: "невыносимая жестокость"

В Крыму 11 мая российские силовики застрелили Наби Рахимова - гражданина Узбекистана, который был отцом четырех детей.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на своей Facebook-странице.

Убийство произошло во время обысков в доме Рахимова в селе Дубки.

"В Крыму, в Симферопольском районе, в селе Дубки во время обыска 11 мая 2021 года российские силовики застрелили гражданина Узбекистана, отца четверых детей Наби Рахимова. Тем самым, российскими оккупационными властями Крыма в отношении гражданина Узбекистана было нарушено право на жизнь", - сказано в сообщении.

Также, по информации крымской активистки Мумине Салиевой, сотрудники ФСБ увезли в неизвестном направлении супругу Рахимова Сахибу Бурханову и 15-летнего сына. Их до сих пор соседи не могут найти.

Отметим, что Рахимов обращался в ЕСПЧ с иском против России (Нарушение статьи 3 Конвенции: защита от жестокого обращения; нарушение статьи 5 параграф 1, 1 (f) и 4 Конвенции: право на свободу). В 2014 году Европейский суд по правам человека присудил ему компенсацию в сумме 17 000 евро.

В Крыму убили отца четверых детей (фото: facebook.com/crimeahrg)

В комментариях пользователи отметили, что это ужас и невыносимая жестокость.