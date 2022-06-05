В Крыму пенсионерка облила кровью могилу убитого в Бердянске оккупанта: ее хотят засадить на 5 лет

В оккупированном Крыму пенсионерка облила куриной кровью и фекалиями могилу российского военного, который был ликвидирован в порту Бердянска во время подрыва большого десантного корабля захватчиков в конце марта. Женщина была схвачена силовиками в начале апреля, и в СИЗО находится уже 2 месяца - ее собираются посадить на 5 лет.

Валерия Гольденберг из села Солнечная Долина обвиняется оккупантами "в надругательстве над местом захоронения по мотивам политической вражды" - ей шьют дело по ч.2. ст. 244 пункт "б" УК РФ.

Сама же пенсионерка назвала свой поступок местью за полномасштабное вторжение РФ и убийства, совершенные захватчиками в Украине.

"Из чувства мести и сострадания к народу Украины", - объяснила действия женщина после задержания. В поступке она созналась.

Могила 21-летнего контрактника армии РФ Валентина Исайчева находится на кладбище возле Солнечной Долины недалеко от Судака. Гольденберг отправилась туда, решив обмазать захоронение кровью, после новостей о массовых зверствах российских военных в Буче и убийств мирных жителей. Кроме того, в марте она узнала о гибели в Ворзеле своего одноклассника вместе со всей семьей.

Судебный процесс под женщиной собираются начать 7 июня. По словам адвоката пенсионерки Марлена Халикова, данное дело - политизировано, и вероятнее всего будет "показательный суд".

Уроженка Полтавы Валерия Гольденберг проживает в Крыму 17 лет. Она выступала против российской оккупации украинского полуострова в 2014-м, собиралась выехать на материковую часть нашей страны, но ввиду определенных семейных обстоятельств осталась.

Также она осуждала полномасштабное российское нападение на Украину 24 февраля, волновалась за дочь и за друзей и близких в Полтаве, Одессе, Харьковской области.

Впоследствии пенсионерка объясняла следователю, что гибель близких и информация о преступлениях российских военных в Киевской области ее так взволновали, что она решила отомстить.

"Так как я против того, что Россия напала на Украину, то примерно 4 апреля 2022 года, когда я узнала, что военнослужащие освободили Бучу, Ирпень, Гостомель Киевской области, то я решила облить кровью могилу военнослужащего России, который воевал и погиб на территории Украины. Там военнослужащие России убивают мирных людей", - рассказала Гольденберг.