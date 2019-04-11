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Крымский мост: названа жуткая причина его строительства


Крымский мост принес жителям оккупированного полуострова только беды

Аннексированный полуостров Крым заполонили наркотики, которые им везут из России. Эти вещества используют для того, чтобы воздействовать на жителей Крыма и сделать их слабыми и безвольными. И не последнюю роль в этом сыграл Крымский мост. Об этом говорится в статье Ирины Тумаковой для "Новой газеты".

Журналистка посетила оккупированный Крым и пообщалась с волонтером Павлом, который занимается отловом распространителей наркотических средств, а также потребителей.

Он рассказал, что в Крыму после весны 2014 года появился просто фантастический размах наркомании, который поразил по данным активистов, почти две трети молодежи. Официальной статистики нет, так как заниматься в Крыму борьбой с наркотиками некому. Крымчане не идут работать в российскую полицию и зачастую бывает так, что на несколько поселков нет даже хотя бы одного участкового. А патрульных на небольшие города бывает максимум одна-две машины.

"Причиной беды в Крыму считают появление нового препарата, который мы по понятным причинам не называем. В мире он известен с начала 2010-х. Привыкание вызывает со второго раза. "Отход" тяжелейший, последствия чудовищные, наступают очень быстро и, прежде чем убить наркомана, уродуют его. Но себестоимость у зелья низкая, поэтому драгдилеры его особенно полюбили", - пишет журналистка.

Как рассказали ее собеседники, наркотический препарат пришел в Крым в 2014 году со стороны России и первыми его начали привозить военные, которых никто не проверяет. Попадались даже полицейские, судебный пристав, прокурор и даже мичман. На новый наркотик присаживают молодежь, но волонтеры однажды поймали 11-летнего ребенка.

В основном наркотики просто закапывают в лесу, в поле, а покупателю отправляют фото и координаты. Возле Феодосии практически все территории перекопаны. Но волонтеры говорят, что такая ситуация обстоит по всему Крыму. Нарушителей пробовали сдавать в полицию, но там их просто отпускают и максимум – заставляют уплатить штраф.

В Крыму разгул наркотиков (Ирина Тумакова/Новая газета)

"Павел знает случаи, когда взрослых и вполне благополучных людей сажали на иглу, а они не сразу понимали, что происходит. Подмешивали им, например, наркотик в кальян. Привыкание, повторю, наступает со второго раза. И человек попадает в отлично налаженную сеть, из которой не выбраться", - сказано в статье.

Основная причина, почему жители клюнули на эту удочку – это отсутствие работы и денег в Крыму. Большинство крымчан привыкло зарабатывать с помощью туристов, а теперь их нет и соответственно, жить стало не на что.

"Очень много донецких и луганских приехало, им тяжело устроиться на работу. А за жилье платить надо, семью кормить надо. Была программа, их отправляли в другие регионы России, где есть работа. Но туда они ехать не хотят. У нас они работают в лучшем случае на стройках. Цены покосили. Залить куб бетона стоило тысячу рублей — они за пятьсот соглашаются", - рассказал волонтер.

Крымскую молодежь массово подсаживают на наркотики (Ирина Тумакова/Новая газета)

Журналистка рассказала, что основным наркотрафиком стал именно Керченский мост, который по словам таксистов полуострову подарили просто так.

"Мы, крымчане, все это видим – обдолбанные на каждом шагу… Совсем юные девочки и мальчики – пустые глаза, трясущие руки… Шприцы в парках и подъездах – уже привычное дело… "Гордость нации" – Керченский мост – стал главной артерией наркотрафик (или точнее будет сказать "веной наркотрафика"?) Керченские таксисты уже карманы набили на наркоманах, которые мотаются на материк за дозой, если дилеры вовремя подвезти не успели…", - рассказали местные жители.

Напомним, ранее мы писали о том, что Крымский мост закроют с 1 мая.

А также рассказывали о том, что эксперты говорят о том, что Крымский мост надо снести.

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