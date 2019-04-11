Крымский мост: названа жуткая причина его строительства

Аннексированный полуостров Крым заполонили наркотики, которые им везут из России. Эти вещества используют для того, чтобы воздействовать на жителей Крыма и сделать их слабыми и безвольными. И не последнюю роль в этом сыграл Крымский мост. Об этом говорится в статье Ирины Тумаковой для "Новой газеты".

Журналистка посетила оккупированный Крым и пообщалась с волонтером Павлом, который занимается отловом распространителей наркотических средств, а также потребителей.

Он рассказал, что в Крыму после весны 2014 года появился просто фантастический размах наркомании, который поразил по данным активистов, почти две трети молодежи. Официальной статистики нет, так как заниматься в Крыму борьбой с наркотиками некому. Крымчане не идут работать в российскую полицию и зачастую бывает так, что на несколько поселков нет даже хотя бы одного участкового. А патрульных на небольшие города бывает максимум одна-две машины.

"Причиной беды в Крыму считают появление нового препарата, который мы по понятным причинам не называем. В мире он известен с начала 2010-х. Привыкание вызывает со второго раза. "Отход" тяжелейший, последствия чудовищные, наступают очень быстро и, прежде чем убить наркомана, уродуют его. Но себестоимость у зелья низкая, поэтому драгдилеры его особенно полюбили", - пишет журналистка.

Как рассказали ее собеседники, наркотический препарат пришел в Крым в 2014 году со стороны России и первыми его начали привозить военные, которых никто не проверяет. Попадались даже полицейские, судебный пристав, прокурор и даже мичман. На новый наркотик присаживают молодежь, но волонтеры однажды поймали 11-летнего ребенка.

В основном наркотики просто закапывают в лесу, в поле, а покупателю отправляют фото и координаты. Возле Феодосии практически все территории перекопаны. Но волонтеры говорят, что такая ситуация обстоит по всему Крыму. Нарушителей пробовали сдавать в полицию, но там их просто отпускают и максимум – заставляют уплатить штраф.

В Крыму разгул наркотиков (Ирина Тумакова/Новая газета)

"Павел знает случаи, когда взрослых и вполне благополучных людей сажали на иглу, а они не сразу понимали, что происходит. Подмешивали им, например, наркотик в кальян. Привыкание, повторю, наступает со второго раза. И человек попадает в отлично налаженную сеть, из которой не выбраться", - сказано в статье.

Основная причина, почему жители клюнули на эту удочку – это отсутствие работы и денег в Крыму. Большинство крымчан привыкло зарабатывать с помощью туристов, а теперь их нет и соответственно, жить стало не на что.

"Очень много донецких и луганских приехало, им тяжело устроиться на работу. А за жилье платить надо, семью кормить надо. Была программа, их отправляли в другие регионы России, где есть работа. Но туда они ехать не хотят. У нас они работают в лучшем случае на стройках. Цены покосили. Залить куб бетона стоило тысячу рублей — они за пятьсот соглашаются", - рассказал волонтер.

Крымскую молодежь массово подсаживают на наркотики (Ирина Тумакова/Новая газета)

Журналистка рассказала, что основным наркотрафиком стал именно Керченский мост, который по словам таксистов полуострову подарили просто так.

"Мы, крымчане, все это видим – обдолбанные на каждом шагу… Совсем юные девочки и мальчики – пустые глаза, трясущие руки… Шприцы в парках и подъездах – уже привычное дело… "Гордость нации" – Керченский мост – стал главной артерией наркотрафик (или точнее будет сказать "веной наркотрафика"?) Керченские таксисты уже карманы набили на наркоманах, которые мотаются на материк за дозой, если дилеры вовремя подвезти не успели…", - рассказали местные жители.

Напомним, ранее мы писали о том, что Крымский мост закроют с 1 мая.

А также рассказывали о том, что эксперты говорят о том, что Крымский мост надо снести.