Крымчане разнесли в сети россиянку за "крымнаш": просто утопили в помоях

Крымчане в сети раскритиковали россиянку, которая посетила оккупированный полуостров и пожаловалась на негативное отношение местных к РФ. "Красным флажком" стало ее выражение про "крымнаш", после чего пользователи паблика Ялты просто утопили ее в гневной реакции. Об этом сообщает известный блогер Roksolana Today&Крым в Twitter.

Также он привел скрины из переписки жителей захваченного россиянами украинского города с туристкой из Уфы (РФ).

"Утопили просто в помоях совершенно справедливо", - отметил он.

Россиянка вернулась к себе в Уфу и рассказала, что в Крыму местные люди "озлобленные".

"Крым - крымчанам! Мы к вам в Уфы не лезем. И не орем - Уфа наша. В гости - пожалуйста, а "наше - ваше" при себе..."

"А вот интересно, как называются жители Уфы? Уфологи?"

"Люди так реагируют не на вас, а на слова. Слишком много негативных эмоций именно из-за этих слов в последнее время. Гостям всегда рады. На самом деле очень много приезжих, которые ведут себя по-хамски. Поэтому народ так и реагирует"...

Фото: скрин переписки в сети

"Теперь по приезду домой не знаю, что и говорить, кто собирается ехать на отдых в Крым. Какая-то враждебность, злость осталась... Складывается впечатление, что "Совок" здесь живет прочно! Россия повернулась к вам лицом, а вы стоите к ней спиной и ждете манны небесной...", - написала жительница Уфы после визита в оккупированный Крым.

"А вы знаете, что скажите? Скажите, что ляпнули по глупости фразу "крым наш" и получили адекватный ответ от местных, что они по этому поводу думают", - ответили ей в сети.

Блогер с ником Roksolana Today&Крым, резюмируя эту "беседу", рассказал, почему она столкнулась с массой негативных комментов: "Тайны тут нет - гавань ваша домой хочет в Украину. Ялта уже практически дома. Абы нас ждали б еще..."

Иллюстративное фото (podrobnosti.ua)

Как сообщалось ранее, недавно в оккупированном РФ Крыму надругались над флагами Российской Федерации. Двое крымчан в Севастополе срывали государственные символы РФ, публично их повреждали и затем выбрасывали на проезжую часть.

Также мы писали о том, что жители Крыма вспомнили былые времена и затосковали по Украине - в сети опубликовали комментарии крымчан, которые вспомнили, как раньше в порт Ялты заходили лайнеры.

Напомним, жители аннексированного РФ украинского Крыма на пятцю годовщину "референдума" под дулами автоматов российских военных, подвели печальные итоги оккупации. В соцсети высказываются сожаления за участие в "голосовании" и признания, что полуостров изменился до неузнаваемости.