Крымчане разнесли в сети россиянку за "крымнаш": просто утопили в помоях

В сети жители оккупированной Ялты высказались по поводу "крымнаш"
Крымчане в сети раскритиковали россиянку, которая посетила оккупированный полуостров и пожаловалась на негативное отношение местных к РФ. "Красным флажком" стало ее выражение про "крымнаш", после чего пользователи паблика Ялты просто утопили ее в гневной реакции. Об этом сообщает известный блогер Roksolana Today&Крым в Twitter.
Также он привел скрины из переписки жителей захваченного россиянами украинского города с туристкой из Уфы (РФ).
"Утопили просто в помоях совершенно справедливо", - отметил он.
Россиянка вернулась к себе в Уфу и рассказала, что в Крыму местные люди "озлобленные".
Фото: скрин переписки в сети
"Теперь по приезду домой не знаю, что и говорить, кто собирается ехать на отдых в Крым. Какая-то враждебность, злость осталась... Складывается впечатление, что "Совок" здесь живет прочно! Россия повернулась к вам лицом, а вы стоите к ней спиной и ждете манны небесной...", - написала жительница Уфы после визита в оккупированный Крым.
"А вы знаете, что скажите? Скажите, что ляпнули по глупости фразу "крым наш" и получили адекватный ответ от местных, что они по этому поводу думают", - ответили ей в сети.
Блогер с ником Roksolana Today&Крым, резюмируя эту "беседу", рассказал, почему она столкнулась с массой негативных комментов: "Тайны тут нет - гавань ваша домой хочет в Украину. Ялта уже практически дома. Абы нас ждали б еще..."
Иллюстративное фото (podrobnosti.ua)
Как сообщалось ранее, недавно в оккупированном РФ Крыму надругались над флагами Российской Федерации. Двое крымчан в Севастополе срывали государственные символы РФ, публично их повреждали и затем выбрасывали на проезжую часть.
Также мы писали о том, что жители Крыма вспомнили былые времена и затосковали по Украине - в сети опубликовали комментарии крымчан, которые вспомнили, как раньше в порт Ялты заходили лайнеры.
Напомним, жители аннексированного РФ украинского Крыма на пятцю годовщину "референдума" под дулами автоматов российских военных, подвели печальные итоги оккупации. В соцсети высказываются сожаления за участие в "голосовании" и признания, что полуостров изменился до неузнаваемости.