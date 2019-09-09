На Крым обрушился мощный шторм: видео убийственной стихии

В оккупированном Крыму разбушевался мощный шторм, который забрал уже 6 жизней. Стихия ударила 8 сентября на южное побережье полуострова, в районе Большой Ялты. В российском "управлении МЧС" в аннексированном Крыму информируют, что несколько человек не удается достать из воды.

В сети появилось видео убийственного шторма.

Три человека погибли в Отрадном в районе пляжа "Краб", двое недалеко от замка "Ласточкино гнездо" и еще один - в районе Массандры. На сушу достали только одно тело.

Шторм в оккупированном Крыму 8 сентября убил 6 человек (Фото: скриншот)

По данным спасателей и меорологов, шторм достиг 5 баллов.

Также сообщается, что спасателям удалось вытащить на берег четырех человек, а одну женщину спасли очевидцы.

Шторм в оккупированном Крыму в Ялте 8 сентября (Видео: YouTube / Андрей Шелковников)

Отмечается, что несмотря на штормовое предупреждение, объявленное на 8 - 9 сентября, некоторые все равно шли купаться, переоценивая собственные возможности и отмахиваясь от опасности.

Между тем, местами порывы ветра достигали до 22 метров в секунду.

Шторм в оккупированной Ялте достиг 5 баллов (Видео: YouTube / Понаехали)

Как сообщалось ранее, жертвами урагана "Дориан" на Багамах стали 20 человек, а количество разрушенных домов на островах составило по данным местных властей 13 тысяч.

Напомним, несколько дней в Таиланде в результате шторма погибли 14 человек, еще 2 человека считаются пропавшими без вести. Также в результате шторма произошли сильные наводнения и оползни.