"Крякни від раку". Експомічник нардепа погрожує відомому співаку: з'явилася переписка (фото)

Що відомо про скандал

Артист оприлюднив у соцмережах скриншот повідомлення, яке отримав від Чудовного у Facebook. Його зміст шокував не лише самого Юліка, а й багатьох підписників.

У повідомленні Віталій дозволяє собі нецензурну лексику, образи, приниження, згадує про хворобу та навіть бажає артистові смерті. Повідомлення звучить як відверта погроза, переповнена агресією та вульгарністю.

"Який ти шоумен? Ти з*лупа 4 ока… Щоб ти, п*дло, крякнуло від раку… Продюсер ти, с*ка, недороблений", - написав Юліку Чудовний.

У відповідь Юлік поділився своїми емоціями та звернувся до аудиторії.

"Прокинувся зранку з гарним настроєм і побачив у Facebook таке повідомлення… Віталій Віталійович, у вас все в порядку з психікою? Як людина, а ще й колишній помічник депутата може дозволити собі таке писати… Друзі, а як би ви реагували?" - написав співак.

Юлік отримав погрози (скриншот: instagram.com/julikofficial)

Також Юлік поділився з РБК-Україна (проєкт Styler) повідомленням, яке написав у відповідь Чудовному.

"Я не знаю, звідки у вас стільки агресії. Буду більш вихованим і толерантним. У світ, як пишете, я виліз не завдяки Андрюсі - це помилкове твердження! Не вам судити. "Не судіть, щоби і вас не судили" походить із Біблії, з Євангелія від Матвія 7:1. А щодо прокльонів - зверху все бачать та чують, рекомендую утримуватись - мене прокльони не беруть! І хто ви такий, щоб писати у такому тоні та ще й на "ти"? Ми з вами дітей не хрестили", - написав шоумен.

Юлік відповів експомічнику нардепа на погрози (скриншот: РБК-Україна)

Скандал набирає обертів

Поведінка колишнього помічника депутата викликала хвилю обурення в соцмережах. Підписники Юліка назвали слова Чудовного неприйнятними, токсичними і принизливими, закликаючи до суспільного осуду та, ймовірно, реакції з боку правоохоронних органів.

У коментарях до сторіс прихильники Юліка пишуть, що "це вже не просто образа, а пряма погроза здоров’ю і життю". Також відзначають, що "таке потрібно розголошувати, щоб знали - хто є хто".

Що відомо про Віталія Чудовного?

Чудовний вивчав право у Міжрегіональній Академії управління персоналом, пройшов курс у Школі помічника народного депутата. У минулому був помічником народного депутата, очолював організацію "Народний антикорупційний нагляд", має понад 5 тисяч підписників у Facebook. Проте наразі він не займає державних посад.

У відкритих джерелах згадок про його політичну активність останнім часом майже немає. Сам він поки ніяк не прокоментував скандал.

Віталій Чудовний (фото: facebook.com/v.chudovnuy)

Юлік же, своєю чергою, не має наміру замовчувати подібну агресію і сподівається, що суспільна реакція змусить подібних "коментаторів" відповідати за свої слова, незалежно від їхнього статусу в минулому чи теперішньому.