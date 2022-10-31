Крутіше за ікру! Забутий рецепт намазки на хліб за копійки

"Можна подавати навіть на святковий стіл. Така закуска з'їдається одразу - дуже смачно!" - нахваляє Сергій.

Складники:

Оселедець (малосольний) - 1 шт.

Морква - 2 шт.

Плавлений сир - 90 г

Покрокове приготування

Поставте варити моркву. Почистіть оселедець від хребту, кісточок, шкірки. Якщо в оселедці є ікра, не викидайте, вона вам знадобиться.

Почистіть моркву і відправте все в м'ясорубку. Спочатку першу моркву, потім плавлений сир, потім оселедець, ікру і в кінці другу моркву.

Перемішайте і перекладіть в банку і зберігайте не більше 12 годин в холодильнику.

Не робіть паштет в блендері, ви маєте відчувати його текстуру.