При крушении Ан-26 в Чугуеве погиб сын депутата и ветерана АТО

Среди погибших в результате падения самолета Ан-26 под Харьковом был сын депутата Николаевского областного совета, ветерана АТО Вадима Олабина - Владимир Олабин.

Об этом 26 сентября рассказал общественный деятель Игорь Дятлов на странице в Facebook.

Он добавил, что парень учился в Харьковском университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

"Ужасная трагедия унесла жизни молодых курсантов, которые мечтали о полетах. Кроме курсантов, погибли военнослужащие, входивших в экипаж воздушного судна... Невозможно представить боль от потери родных и близких", - написал Дятлов.

фото: скрин поста facebook.com/Dyatlov.I

Как утонили на сайте "Преступности.НЕТ" со ссылкой на источники в ВСУ, Владимир в ноябре должен был отпраздновать свой 21-й день рождения.

Отец погибшего парня Вадим Олабин является полковником СБУ в отставке, он участвовал в боевых действиях на Донбассе, в настоящее время - на пенсии.

Ранее сообщалось, что единственный выживший в авиакатастрофе в Чугуеве рассказал всю правду о трагических событиях, которые привели к гибели 26 человек.

Также мы писали о том, что в сеть попали предполагаемые списки всех, кто был на борту самолета, а также первые фото студентов.