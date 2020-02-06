Крушение самолета МАУ в Иране: появились новые детали о трагедии

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране (Фото: twitter.com/DNNWorldNews)

Украинские эксперты рассказали о мародерстве на месте крушения самолета в Иране

Крушение украинского авиалайнера МАУ произошло рано утром 8 января возле Тегерана. На борту самолета было 165 пассажиров и 9 человек экипажа – все погибли. Позже стало известно, что самолет, который выполнял рейс Тегеран-Киев, был сбит двумя ракета иранского ПВО через несколько минут после вылета.

С момента авиакатастрофы прошел уже почти месяц и расследование трагедии продолжает обрастать различными версиями и деталями. На месте крушения работала группа украинских экспертов, которые вылетели в Иран почти сразу после крушения. Как рассказал член экспертной группы, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии для издания Vesti, в Иране содействовали украинским экспертам, но выяснились странные подробности.

"Нам предоставили возможность осмотреть останки самолета. Сказали, что они лежат в ангаре. Когда мы туда приехали, оказалось, что это просто куча бульдозером собранных обломков, на которых ничего не было видно, ничего не понятно. А иранцы работают только до четырех часов по местному времени", - рассказал Рувин.

На следующий день украинские эксперты разделились на три группы и одна из них поехала на место крушения.

"Там мы увидели кучу непонятного народа: иранцев, которые собирали остатки, вещи, обломки – кто сдавал на металлолом, кто себе на память брал. Мы обошли всю территорию: прошли от момента, где начал падать самолет, до места, где собирали основные его обломки. Когда мы все разложили, то увидели: нижняя часть самолета вообще отсутствует, также отсутствует кабина пилота. И ни одного кресла, где хранились обломки, мы не нашли. Мы задали вопрос: где кабина, где кресла и где среди останков могли находиться мобильные телефоны или какие-то гаджеты?" – добавил эксперт.

Позже они самостоятельно смогли отыскать остатки четырех пассажирских кресел и в ангаре – обломки нескольких планшетов, мобильных телефонов, сумки с документами, банковскими картами.

"В них мы увидели последствия действия поражающих элементов", - объяснил Рувин.