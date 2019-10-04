Крушение самолета под Львовом: подробности трагедии (фото, видео)

Сегодня, 4 октября, утром грузовой самолет АН-12 совершил аварийную посадку под Львовом в селе Сокильники. Самолет не долетел примерно 1,5 километра до посадочной полосы. В результате инцидента погибли пять человек экипажа, трем удалось выжить.

Пресс-служба аэропорта "Львов" заявила, что самолет летел с Испании в столицу Турции и хотел сесть в аэропорту, чтобы дозаправится. В 6:45 диспетчеры потеряли связь с экипажем воздушного судна.

После крушения, полосу сразу же закрыли на взлет и посадку и начали проводить поисковые работы.

Самолет под Львовом совершил аварийную посадку (фото: facebook.com/ZaxidNet)

На фотографиях видно, что самолет очень жестко приземлился и повредил фюзеляж вместе с крылом, но не загорелся. В самолете было 8 человек.

Трех выживших доставили в больницу. Первый пострадавший 1966 года рождения. У него закрытый перелом правой плечевой кости со смещением фрагментов, ушиб мягких тканей грудной клетки и передней брюшной стенки.

Самолет под Львовом совершил аварийную посадку (видео: YouTube/MNS GOV.UA)

Второй пострадавший 1967 года рождения получил тупую травму живота. У него ушиб грудной клетки, закрытый перелом вертлужной впадины справа. Кроме того, у него закрытый травматический вывих правого бедра.

У третьего пострадавшего 1969 года рождения закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Кроме того, у него убойная рана лобной области слева, тупая травма живота и открытый перелом левой голени со смещением фрагментов.

Самолет под Львовом совершил аварийную посадку (фото: dsns.gov.ua)

Стало известно, что самолет принадлежит компании "Украина Аэроальянс". Он осуществлял чартерный грузовой рейс с 10-тонным грузом на борту. После жесткой аварийной посадки груз зажал людей в самолете.

Имена погибших: командир самолета Виталий Степаненко, помощник командира Игорь Маевский, штурман Юрий Кузьменко, бортовой техник Игорь Завадюк и радиооператор Владимир Кириленко.

Полиция открыла криминальное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). За это следует наказание в виде лишения свободы до 10 лет.