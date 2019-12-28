Крушение самолета в Казахстане: трогательное спасение младенца попало на видео

Самолет разбился в Казахстане (коллаж РБК-Украина)

В самолете, который разбился в Казахстане, находилось 100 человек

В Казахстане разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Самолет вылетел в 7:05 по местному времени из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием. На месте крушения пассажирского самолета 27 декабря в Казахстане удалось спасти младенца. Об этом рассказали в местных правоохранительных органах, сообщает Tengrinews.

Как сообщается, полицейский Жаксылык Султанов вытащил новорожденного из-под обломков самолета. Мальчик лежал на груди у своей тяжело травмированной матери.

"Там лежала женщина с открытым переломом ног. Она не плакала. Наверное, от того, что была в шоковом состоянии. У нее на груди лежал мальчик, она придерживала его левой рукой, правая рука была травмирована. На казахском я ей сказал, что возьму ребенка и передам в скорую. Она моргнула глазами, дав одобрение, после чего женщина заплакала", - рассказал полицейский.

После этого представитель полиции передал младенца медикам, прибывшим на место крушения самолета. Известно, что состояние 9-месячного ребенка стабильное, он был госпитализирован в детскую больнице. Родители мальчика находятся в тяжелом состоянии.

Самолет разбился в Казахстане – полицейский спас ребенка

Стоит напомнить, что ранее Минздрав Казахстана уточнил число жертв авиакатастрофы.