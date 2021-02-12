Кругом г*вно: Светлаков высказался про Россию

Известный российский юморист квнщик Сергей Светлаков сравнил жизнь в России с тамбуром в плацкартном вагоне, который весь измазан го*ом.

Об этом юморист рассказал в одном из YouTube-шоу

Светлаков на вопрос "в каком состоянии Россия" ответил, что она все время "под шафе".

"Для того чтобы все было немножко красивее, немножко поддает Россия. Она просто, как Юрий Шевчук пел в своей песне, она - "спящая красавица", - рассказывает квнщик.

Артист вспомнил первую жену, которая в студенчестве подрабатывала проводницей. И в плацкартном вагоне, который идет трое суток, происходит абсолютно все: от женитьбы, поножовщины, признаний в любви. Юморист сравнил всю жизнь в России с плацкартным вагоном.

Одна из таких историй резиденту "Comedy" запомнилась больше всего. Когда проводница открыла тамбур, а он был весь измазан гов*ом.

"Вот просто весь вот так, руками. Все и везде. И стоит мужик, у него опущены штаны. Весь сам в гов*е. Он стоит спиной, держится... - и на претензию к нему, отвечает, - "А ты докажи, что это я", - рассказывает шоумен.

Эту ситуацию Светлаков сравнил с менталитетом россиян.

"Во-первых, он не сдается. Вот в ситуации, когда уж все... Докажи, что это я. Смекалка, оптимизм, и кругом го*но", - смеется шоумен.

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