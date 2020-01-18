Кругом бардак и грязь: оккупанты Ялты шокировали своей безалаберностью

Оккупанты Ялты шокировали своей безалаберностью. Подконтрольный Кремлю "глава администрации" оккупированной Ялты Иван Имгрунт в очередной раз раскритиковал работу местных чиновников.

Как сообщает "Крым.Реалии", Имгрунт недоволен исполнением поручений "руководства" города. "Нужно возвращаться к тому дерьму, которое продолжает нас окружать! Я не боюсь произносить это слово! Есть поручение главы Республики Крым – срочно наводить порядок",- негодует российский глава Ялты.

По его словам, ответственные за состояние территорий лица - не реагируют, оставляя вокруг бардак и грязь.Также Имгрунт вспомнил ситуацию с берегоукрепительными сооружениями Ялты.

"В июле прошлого года было предписание от Ростехнадзора по береговым бунам. Мы по сей день не передали их на баланс. Мы должны были максимум в течение недели определиться, кто будет их обслуживать и передать на баланс. Но акт с прошлого года валяется в кабинете ответственных чиновников! И мне никто об этом не напоминает. Значит – хромает система внутри администрации?" - прокомментировал Имгрунт.

Напомним, что 11 января Киев и часть Киевской области накрыло облако угарного газа. Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что были проведены замеры воздуха и приборы зафиксировали превышение по пыли, диоксиду серы, диоксиду азота.