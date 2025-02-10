Крововилив у мозок: зірка "Ліги сміху" переніс операцію, після якої в нього "немає 20% черепної коробки"

Що сталося з зіркою "Ліги сміху"

Так, 9 лютого Веня опублікував своє нове фото, на якому він сильно змінився. Гуморист збрив бороду, залишивши лише щетину. А в описі Венедчук розповів, що пережив крововилив.



Венедчук зараз (фото: instagram.com/ven4os)

"31 січня у мене відбувся крововилив у мозок, який почав провокувати втрату свідомості та дуже сильні й затяжні судоми всього тіла. Нейрохірургами було прийняте термінове рішення вести мене в операційну, бо наступний приступ я не переживу", - написав комік.

Зірка "Ліги сміху" (фото: instagram.com/ven4os)

Чому саме у нього стався такий приступ - невідомо. Втім, нині Веня запевняє фанів, що з ним все добре. Щоправда, тепер на нього чекає реабілітація.

"Я живий, крові більше немає, судом немає, але немає і 20% черепної коробки, ось коротенький екскурс в цей день, я колись на "вечірній передачі" все розповім докладніше. Це буде десь через два місяці, тому що мені не дозволяють зніматися, тільки реабілітація і домашній режим", - зазначив Венедчук.

За словами, гумориста, нині він радіє тому, що зумів написати це звернення власними руками. Виявилося, Олександр на це навіть не сподівався.

"Але найголовніше, що найскладніше вже позаду і в мене є змога написати вам цей пост своїми руками, на що я навіть не сподівався. Всім величезне дякую за підтримку, обіймаю вас міцно. До зустрічі на просторах "Ветеранів Космічних Військ", - резюмував він.

Відомий комік пережив крововилив у мозок (фото: instagram.com/ven4os)

Реакція мережі

Фани підтримали гумориста у коментарях під дописом. Також там з'явилося чимало відомих персон:

"Швидкого одужання!" - написав Melovin

"Одужуй! Обіймаю крепко, друже! Чекаю, коли знову зможу тебе побісити в еліас", - написав Василь Байдак

"Бажаю швидкої реабілітації!" - зазначила Раміна Есхакзай

"Дорогий мій, обіймаю тебе", - пише Олеся Жураковська

"Друже, бережи себе. Нехай все завершиться якнайшвидше, а якщо потрібна допомога - дай знати", - написав Otoy.

Шо відомо про Олександра Венедчука

Веня - український комік та ведучий, який здобув популярність завдяки участі в шоу "Ліга сміху" у складі команди "Ветерани космічних військ". Він також є медійним амбасадором футбольного клубу "Динамо" Київ. Вже понад 3 роки він перебуває у стосунках з дівчиною на ім'я Карина.

Венедчук та його обраниця (фото: instagram.com/ven4os)