Кровавое Суперлуние: редкое зрелищное явление показали на видео и фото

"Наблюдаю самую большую Кровавую Луну", - говорится в публикации.

Видео: "кровавое" Суперлуние 26 мая 2021 года

Суперлуние или "Цветочная Луна" 26 мая (фото: facebook.com/groups / Україна з Simplex +)

По сравнению с другими полнолуниями в 2021 году "Цветочная Луна" имеет самое близкое приближение к Земле, что делает ее самым крупным и скрытым полнолунием в году, рассказали в NASA.

Луна приобрела красный "кровавый" оттенок 26 мая (фото: facebook.com/groups / Україна з Simplex +)

При Суперлунии спутник визуально кажется больше на 14% и ярче на 30%. Но 26 мая происходит не просто увеличение яркости и размера. Суперлуна Мэй также меняет свой цвет на красный.

После 26 мая 2021-го следующую Суперлуну можно будет увидеть в июне 2022 год (фото: facebook.com/groups / Україна з Simplex +)

Так, полное лунное затмение происходит, когда Луна полностью проходит через тень Земли. Во время этого типа затмения Луна постепенно темнеет, приобретая цвет ржавчины или кроваво-красный - из-за такого оттенка лунные затмения иногда называют "кровавыми лунами".

А вот майская "Цветочная Луна" своим названием обязана американским индейцам, потому что это было время года, когда в изобилии появлялись весенние цветы.

Отметим, что это событие в Украине наблюдать сейчас, увы, нельзя. Так, фаза полного затмения Луны и этого явления видна жителям запада США, в Канаде, на всей территории Мексики, большей части Центральной Америки и Эквадоре, на западе Перу, а также на юге Чили и Аргентины. Полностью затмение можно увидеть в восточной Австралии, Новой Зеландии и на островах Тихого океана, включая Гавайи.

Трансляция "кровавого" Суперлуния также ведется из космоса в прямом эфире.

Видео: трансляция Полного лунное затмения 26 мая 2021-го - Супер "кровавая" луна

Телескопическая визуализация полного лунного затмения 2021 года (фото: Студия научной визуализации НАСА / blogs.nasa.gov)