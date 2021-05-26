Кровавое Суперлуние: редкое зрелищное явление показали на видео и фото
Земляне наблюдают 26 мая редкое астрономическое явление, когда лунное затмение совпадает с полнолунием, при котором спутник планеты одновременно имеет самое близкое приближение к Земле. Такое Суперлуние также называют "Цветочная Луна" или "кровавая луна", и в сети появилось видео и фото зрелища.
Кадры опубликовал Артем Полищук в Facebook-группе "Украина с Simplex +".
"Наблюдаю самую большую Кровавую Луну", - говорится в публикации.
Видео: "кровавое" Суперлуние 26 мая 2021 года
Суперлуние или "Цветочная Луна" 26 мая (фото: facebook.com/groups / Україна з Simplex +)
По сравнению с другими полнолуниями в 2021 году "Цветочная Луна" имеет самое близкое приближение к Земле, что делает ее самым крупным и скрытым полнолунием в году, рассказали в NASA.
Луна приобрела красный "кровавый" оттенок 26 мая (фото: facebook.com/groups / Україна з Simplex +)
При Суперлунии спутник визуально кажется больше на 14% и ярче на 30%. Но 26 мая происходит не просто увеличение яркости и размера. Суперлуна Мэй также меняет свой цвет на красный.
После 26 мая 2021-го следующую Суперлуну можно будет увидеть в июне 2022 год (фото: facebook.com/groups / Україна з Simplex +)
Так, полное лунное затмение происходит, когда Луна полностью проходит через тень Земли. Во время этого типа затмения Луна постепенно темнеет, приобретая цвет ржавчины или кроваво-красный - из-за такого оттенка лунные затмения иногда называют "кровавыми лунами".
А вот майская "Цветочная Луна" своим названием обязана американским индейцам, потому что это было время года, когда в изобилии появлялись весенние цветы.
Отметим, что это событие в Украине наблюдать сейчас, увы, нельзя. Так, фаза полного затмения Луны и этого явления видна жителям запада США, в Канаде, на всей территории Мексики, большей части Центральной Америки и Эквадоре, на западе Перу, а также на юге Чили и Аргентины. Полностью затмение можно увидеть в восточной Австралии, Новой Зеландии и на островах Тихого океана, включая Гавайи.
Трансляция "кровавого" Суперлуния также ведется из космоса в прямом эфире.
Видео: трансляция Полного лунное затмения 26 мая 2021-го - Супер "кровавая" луна
Телескопическая визуализация полного лунного затмения 2021 года (фото: Студия научной визуализации НАСА / blogs.nasa.gov)
Напомним, что 26 мая Украину накрыла магнитная буря красного уровня, которая может заметно повлиять на самочувствие некоторых людей.