Кровавое лунное затмение: опубликованы впечатляющие фото и видео

Нынешнее лунное затмение стало уникальным

Лунное затмение, которое можно было увидеть и в Украине, завершило так называемый "коридор затмений", который начался солнечным затмением 2 июля. В сети публикуют потрясающие фото и видео со всего мира.

Затмение можно было увидеть и в Украине. По киевскому времени "теневая фаза" затмения началась в 23:01 16 июля, достигнув макимальной фазы в 0:30,и закончилось в 02:00.

Отметим, что нынешнее затмение было частичным - Луна закрылась тенью на 65%.

Кроме того, нынешнее затмение стало уникальным, которое произошло впервые за последние 150 лет. Дело в том, что после затмения настало Суперлуние, а Суперлуна сначала была голубого цвета, что обусловлено оптическим эффектом, а затем стала кроваво-красной.

Лунное затмение в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Лунное затмение смогли наблюдать жители практически на всей территории Европы, Африки, Ближнего Востока и Средней Азии. Киевлянам также удалось запечатлеть уникальное явление. Отметим, что сделать это было не просто, так как на камеру лбычного смартфона затмение "поймать" невозможно.

Снимки уникального астрономического явления поступают со всего мира, где людям удалось запечатлеть кровавую Луну.

Лунное затмение 17 июля (фото: GettyImages)

Лунное затмение 17 июля (видео: twitter.com)

The moon is seen during a lunar eclipse in the sky Jakarta, on July 17, 2019. (Photo by BAY ISMOYO / AFP) #GerhanaBulan #GerhanaBulanSebagian pic.twitter.com/1oYsKict9O