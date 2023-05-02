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У Кропивницькому жінці видалили гігантську пухлину вагою 10 кілограмів (фото)

Українські лікарі видалили жінці гігантську пухлину (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Кропивницькому лікарі видалили жінці десятикілограмову пухлину. До того ж жінка мала безліч супутніх хвороб.

Про це повідомив генеральний директор обласного онкоцентру Костянтин Яриніч у Facebook.

Що відомо

За його словами, жінка звернулась до медиків, коли пухлина була вже наскільки явною, що заважала їй жити.

Медик каже, що це непростий випадок, адже у жінки діагностували ожиріння II ступеня, цукровий діабет ІІ типу, гіпертонічну хворобу, серцеву недостатність та ішемічна хвороба серця.

"10-кілограмова пухлина, яка заважала жити, нагадуватиме про себе наслідками своєї присутності, тому що в результаті гістологічного дослідження отримано дані на користь злоякісного процесу", - розповів він.

Люди вчасно не звертаються до лікарів

Лікар зазначив, що досить часто хірурги стикаються із проблемою запущеності хвороби. Пацієнти терплять біль, лікуються вдома за порадами "інтернетних" експертів, але до лікаря вперто йти не хочуть.

"В результаті ми отримуємо поширений пухлинний процес який, можливо, можна було б зупинити вчасно і без страшних наслідків", - додав лікар.

Українські лікарі видалили жінці гігантську пухлину (facebook.com/yarinichkv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові жінці видалили пухлину вагою 30 кілограмів.

Також ми писали, що у Львові лікарі під час обстрілу і без світла рятували дитині життя.

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