В Кропивницком от COVID-19 умерла 17-летняя девушка: препарат за тысячу долларов не помог

В Кропивницком умерла от коронавируса 17-летняя девушка, которая также длительное время страдала от сахарного диабета.

По словам главного врача городской больницы Александра Артюха, медики ввели молодой пациентке дозу препарата "Актемра", однако это не помогло. Об этом 25 ноября передает издание CBN.

Отметим, что данный препарат (иммуносупрессор тоцилизумаб) еще весной Минздрав внес в протокол лечения больных COVID-19. Это лекарство в целом применяется при лечении артрита. Одним из побочных действий Actemra является ослабление иммунитета - во избежание цитокинового шторма.

Артюх рассказал, что девушка сначала лечилась в детской областной больнице, однако после положительного теста нa коронaвирус ее в тяжелом состоянии перевели в реaнимaцию инфекционного отделения Центрaльной горбольницы.

Пациента болела сахарным диaбетом с десяти лет.

"При COVID-19 это очень неприятная история, так как болезнь ухудшает состояние тaких пaциентов", - объяснил главврач.

Он также рассказал, что врачи предпринимали максимум усилий, чтобы спасти девушку, однако трагедии избежать не удалось.

"Мы делали все, что могли. Даже ввели ей одну дозу "Актемры", но результaта не было", - подчеркнул Артюх.

Добавим, что на днях главный врач Центральной городской больницы Кропивницкого отметил, что бесплатными должны быть все лекарства, предусмотренные протоколом лечения коронавируса, но этого препарата в протоколе нет, пишет gre4ka.info.

"Для тех, кому поставили диагноз ковид, все бесплатно. Препарат "Актемра" не входит в перечень лечения. Это в частном порядке, люди пишут информированное согласие. Мы не даем никакой гарантии, что будет улучшение. На одного человека, одно введение стоит около 1000 долларов, а их надо два. Где они их берут, я не знаю и отношения к этому не имею. В протоколе лечения на ковид это не прописано", - рассказывал Артюх.

Так, в протоколе действительно не указано торговое название лекарства, а вот действующее вещество (тоцилизумаб) есть.

Также действующее вещество указано среди средств необходимых для борьбы с эпидемией COVID-19 в постановлении Кабмина №255 от 20 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что ученые ужаснули прогнозом по COVID-19 в Украине и сделали заявление о 30 тысячах смертей до конца года.

Также мы писали о том, что украинский иммунолог прогнозирует много смертей от COVID-19, и призвал власти подумать о том, как защитить самую уязвимую часть населения.