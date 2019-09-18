Под Кропивницким отчим убил младенца, а мать "списала" на несчастный случай (видео)

Отчима подозревают в умышленном убийстве маленького ребенка, хотя мать семимесячного мальчика заверяла полицию, что малыш просто выпал из коляски и забился. Женщина длительное время находилась под присмотром соцслужб - семью считали неблагополучной - однако за два месяца до трагедии под Кропивницким надзор сняли. Об этом говорится в сюжете ТСН.

После проведения вскрытия были обнаружены многочисленные тяжкие телесные повреждения.

Как рассказали медики, мальчик Александр родился преждевременно и был очень слабенький, и малыша даже реанимировали. За свои семь месяцев жизни ребенок треть пробыл в больнице.

По словам старосты округа Людмилы Шамки, мать двоих детей нигде не работала и жила на госпомощь.

Муж и отец Саши бросил семью еще до рождения ребенка. Женщина через некоторое время сошлась со своим односельчанином и переехала к нему за неделю до происшествия. 25-летний отчим, как рассказывают соседи, любил детей и ухаживал за ними - когда был трезвый.

Трагедия под Кропивницким - пьяный отчим убил младенца, а мать сказала, что ребенок выпал из коляски и забился (Фото: скриншот)

В день трагедии мужчина напился и упал пьяный на ребенка, что и привело к гибели мальчика, говорит местный житель Николай Кириллов. Он рассказал, что у малыша были сломаны два ребра и разбито легкое.

Соседи вызвали "скорую помощь", однако медики только констатировали смерть мальчика.

Как рассказал начальник Маловисковского отдела полиции Сергей Котига, после собранной информации правоохранители переквалифицировали дело: "Мы уже считаем, что там имело место преднамеренное убийство".

Подозреваемого мужчину арестовали на два месяца без права на залог.

Трагедия под Кропивницким - отчима подозревают в убийстве семимесячного ребенка (Видео: YouTube / ТСН)

Ранее мы писали о том, что не так давно на Прикарпатье нашли ребенка-маугли - он боится людей и не разговаривает.