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Под Кропивницким молния ударила в дом: мать голыми руками выбивала окно

Автор: Людмила Жукова

В Кировоградской области молния угодила в жилой дом и от этого он загорелся. Пожарным удалось потушить пожар за несколько часов, несмотря на то, что в это время на улице шел дождь.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что женщина, находящаяся в доме с ребенком, чтобы выбраться, разбила стекло в окне. Вначале она спасла малыша, а потом освободилась сама. Соседи помогли взять годовалого ребенка из окна и унести подальше от огня.

"Оно как гахнуло. Мы аж присели. Выглянула — во дворе ничего. А потом выглянула: слышу трещит, горит. Я выскочила на улицу и начала кричать: "Пожар, пожар", — рассказала соседка пострадавшей семьи Светлана.

Огонь удалось потушить с помощью фермерской машины для полива полей, так как собственной пожарной части в селе нет.

Причиной попадания молнии в дом специалисты называют отсутствие в жилье специальной защиты и молниеотвода.

В Кировоградской области в дом попала молния

Как мы ранее сообщали, во Львовской области молния угодила в дом и травмировала 37-летнюю женщину. Когда началась гроза, вся семья спряталась в дом и выключила мобильные телефоны.

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