Под Кропивницким на детской площадке девочке качелями оторвало палец

Событие произошло 17 мая. Девочка с мамой играла на площадке, когда она отошла, с ней осталась бабушка.

"Ребенок решил соскочить с качели. А там яма под качелями, и дощечки. Туда пальчик застрял. Если бы этой ямы не было, то она бы стала на ножки. А так попала туда и вырвала палец", - рассказала женщина.

Девочку сразу же отвезли в больницу, где сделали операцию. Сейчас она находится дома.

Мама пострадавшего ребенка считает, что детские площадки в Светловодске не обустроены. Их ремонтируют, и никто не ухаживает.

Журналисты попытались связаться с Светловодским горсоветом, однако телефоны в управлении жилищно-коммунального хозяйства и в приемной не отвечают.

Происшествие внесли в ЕРДР по статье 128 "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.